Dans les Carpates, retour à l'état sauvage

Sur le seuil de sa ferme à Sătic, un village des Carpates roumaines, Florin Horia Baros attend. La colère se lit sur son visage. Vers minuit, l’agriculteur a été surpris par un remue-ménage dans sa porcherie. « Arrivé par la rue, un ours a franchi la clôture, défoncé le portail de l’étable et attaqué les cochons. Je l’ai chassé avec mes chiens », raconte-t-il. Quelques heures plus tard, l’ours brun est revenu, pour s’attaquer à une autre dépendance. Deux porcs ont été retrouvés morts dans la cour. Un troisième, bien que vivant, titubait autour de l’enclos, le dos écorché par les dents et les griffes du plantigrade. Un quatrième a disparu.

Le lendemain de l’attaque, j’accompagne Bogdan Sulică, le chef d’une équipe d’intervention rapide de la Fondation Conservation Carpathia. Depuis 2009, cette organisation s’efforce d’obtenir le soutien de la population locale pour protéger les forêts et la faune menacées de la région. Financée par des philanthropes internationaux et par l’une des plus importantes subventions de l’Union européenne en matière d’environnement, Conservation Carpathia s’est donné pour but de créer un nouveau parc national de 200 000 ha dans les monts Făgăraş, dans les Carpates. Les défenseurs du projet y voient l’opportunité de créer le Yellowstone du Vieux Continent, où les zones de nature sauvage se réduisent comme peau de chagrin.

Les vallées encaissées couvertes de forêts et les sommets de 2 500 m des Făgăraş constituent l’une des plus vastes zones non peuplées d’Europe centrale. Elles abritent des habitats d’une incroyable diversité : des forêts de conifères comprenant des zones humides, des crêtes et des prairies alpines, mais aussi des forêts de saules, de sorbiers et de bouleaux de haute altitude, ainsi que des épicéas, des sapins, des ormes, des sycomores et des hêtres en contrebas, sur les versants. On y trouve plus de 1 500 espèces de plantes – endémiques pour beaucoup d’entre elles – et des oiseaux rares comme l’aigle royal, le tichodrome échelette et la chouette de l’Oural. Et c’est sans compter les sangliers, les loups, les lynx et, bien sûr, les ours.