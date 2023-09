Au Mozambique, cette réserve naturelle prospère grâce à ses habitants

Plus grande que la Suisse, avec 42 000 km2 de superficie, la réserve du Niassa est devenue une zone de chasse en 1954, puis une aire nationale protégée en 1999. Cette étendue sauvage, l’une des plus vastes d’Afrique, semble figée dans le temps par son isolement et encore convalescente après seize ans d’une guerre civile qui s’est achevée en 1992. Demeure des stars de l’Afrique de l’Est – éléphants, buffles, lions, lycaons –, elle abrite aussi zèbres de Grant, impalas et gnous. Ses vastes étendues sont festonnées de bois, de forêts et de plaines inondables, et ponctuées d’inselbergs – des reliefs de granite se détachant tels des galions sur l’océan.

Depuis l’époque préhistorique, les gens vivent et commercent ici. Des objets datant de l’âge de la pierre et des œuvres d’art sur les parois de granite attestent cette ancienne présence. Ils tiraient leur subsistance des forêts et des rivières, qui leur fournissaient gibier, miel, fruits et noix, bois de chauffage, plantes médicinales et poisson. Pour améliorer le quotidien, on cultivait maïs, arachide, haricot, sésame et sorgho, auxquels s’ajoutaient des cultures de rente comme le tabac. Les plus de 60 000 habitants des villages de la réserve du Niassa continuent aujourd’hui de vivre de la terre, bien que ses gestionnaires – l’Administration nationale des aires de conservation du Mozambique (ANAC) et l’ONG américaine Wildlife Conservation Society – contrôlent la pêche et la chasse. Un système de permis limite la période et les lieux où attraper le poisson ainsi que les techniques de pêche. La consommation du gibier sauvage ou sa vente aux commerçants locaux est désormais interdite. Les habitants se voient en revanche encouragés à élever des canards, des poulets et des lapins comme autres sources de protéines.

Un matin de novembre, près de Mbamba, des pêcheurs poussent leurs bicyclettes sur une piste poussiéreuse, que les villageois partagent parfois avec éléphants, lions et antilopes. Après des semaines passées dans un camp situé à 15 km en aval sur la Lugenda, ils se rendent au marché ; leurs paniers en bambou débordent de nyingu (Labeo molybdinus) et de campango (Bagris orientalis), un poisson-chat. Séchés et fumés au feu de bois dans le camp, ils se conserveront ainsi pendant plusieurs semaines.

Pour les Yaos, le poisson est plus qu’une simple source de protéines – lesquelles sont rares, par ailleurs. Il a autant de valeur que de l’argent. Au marché local, on l’échange contre de l’huile, du riz et même des vêtements. Et comme Mbamba reste relié aux vieilles routes commerçantes sillonnant la région, les pêcheurs peuvent vendre certaines de leurs prises à des négociants venus d’autres parties de la réserve et d’ailleurs. « Des gens viennent de Cabo Delgado », une province à l’est, affirme Benvindo Napuanha, gestionnaire de communauté du Niassa Carnivore Project (NCP), un projet de conservation des grands carnassiers créé en 2003. « Même des Tanzaniens font le trajet jusqu’ici pour acheter ces poissons », ajoute-t-il.

Une grande partie de la réserve du Niassa (72 % de son territoire ) est attribuée à des concessions de chasse que des opérateurs privés louent pour une durée maximum de vingt-cinq ans, avec possibilité de renouvellement. Chaque parcelle de chasse dispose d’un quota d’espèces trophées dont l’abattage est autorisé, comme le buffle, le léopard, le lion et l’antilope.