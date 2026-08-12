Une étude éclaire les mystérieuses origines de l’Euphrate

C'est près de l'Euphrate et de son fleuve jumeau, le Tigre, sur les terres fertiles de la Mésopotamie, que les humains ont développé certaines des premières formes de civilisation. L'Euphrate a été le moteur d'innovations majeures. Ses crues ont mené à la création de riches terres agricoles, d'où ont émergé de petites cités antiques, ouvrant la voie au développement de l'écriture, à un pouvoir centralisé et au droit.

Ces avancées ont eu lieu il y a moins de 6 000 ans, soit une période infime à l'échelle de l'Histoire. La création de l'Euphrate, qui s'étend sur 2 800 kilomètres entre la Turquie et l'Iraq actuels, a eu lieu il y a plus d'un million d'années. Certains détails concernant sa formation restent toutefois un mystère pour les scientifiques.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Geoscience pourrait enfin en révéler les origines. Plus précisément, elle suggère que deux cours d'eau distincts prenant source en Turquie et se jetant dans le bassin méditerranéen, alors asséché, ont conflué pour former l'Euphrate il y a environ 3,6 millions à 1,6 million d'années, ouvrant ainsi la voie à l'émergence du Croissant fertile.

Le projet de recherche a vu le jour en 2014, lorsqu'Andrew Madof, géologue chez Chevron, analysait les données de sites marins au large des côtes du Liban dans le cadre d'une recherche de gaz naturel. Les données ont été recueillies grâce à l'imagerie sismique, qui permet de créer une image des matériaux souterrains, d'une façon similaire à une échographie. « Les ondes sonores [rebondissent] sur les différentes couches situées sous les fonds marins », explique Andrew Madof. « En fonction du temps qu'elles mettent à revenir, on peut grossièrement reconstituer les [matériaux] en trois dimensions ».

Andrew Madof a remarqué quelque chose d'inhabituel sur les images. Les scientifiques avaient déjà connaissance de l'existence dans cette région d'énormes gisements de sel sous-marins, pouvant atteindre jusqu'à 4 kilomètres d'épaisseur par endroits. Ceux-ci s'étaient formés il y a plus de cinq millions d'années au cours d'une période connue sous le nom de « crise de salinité messinienne », durant laquelle la mer Méditerranée s'était partiellement ou totalement asséchée. Andrew Madof a réalisé que les sédiments recouvrant le sel ressemblaient à des dépôts fluviaux. Il a souhaité comprendre la nature de ces cours d'eau et d'où ils provenaient : « c'est essentiellement ainsi qu'a commencé pour moi un périple de douze ans », indique-t-il.

Après avoir analysé les données sismiques, Andrew Madof et ses coauteurs ont étudié les cartes géologiques de la région, qui montraient qu'il y avait deux rivières qui se jetaient dans le bassin méditerranéen : un bras au nord connu sous le nom de Paléo-Karasu, et un bras au sud appelé Paléo-Murat. Les deux cours d'eau tirent leur nom de leurs homologues actuels, les affluents de l'Euphrate moderne.

L'équipe a également eu recours à la simulation informatique pour estimer la taille des deux fleuves qui, selon Andrew Madof, étaient énormes en comparaison des cours d'eau actuels de la région. Si l'on se base sur le débit et la quantité de sédiments transportés, le Paléo-Karasu était « plus grand que le Nil », tandis que le Paléo-Murat était « plus grand que le Tigre et l'Euphrate actuels réunis », explique-t-il. Il ajoute que les fleuves n'ont coulé sur le site méditerranéen asséché que pendant « environ 120 000 ans ce qui, d'un point de vue géologique, représente un intervalle de temps très court ».

Les données de l'équipe suggèrent que des phénomènes tectoniques, par exemple un séisme ou la formation d'une chaîne de montagnes, ont fini par repousser les eaux vers le sud-est, loin de la Méditerranée, où elles ont fusionné en un seul et unique fleuve avant de finir par se jeter dans le golfe Persique.