Des archéologues ont découvert l’une des plus anciennes villes au monde

UNE VILLE SUR UNE VILLE

Ils ne furent pas déçus. Sous les vestiges datant d’Ur III (21e siècle avant notre ère) se trouvaient d’autres niveaux d’occupation humaine.

En creusant plus avant, ils atteignirent une strate datant de la période d’Uruk (4500-33200 avant notre ère). Sous celle-ci gisaient des vestiges datant de la période protohistorique et pré-sumérienne d’Obeïd (5300-3800 avant notre ère). Au fur et à mesure, ils découvrirent plusieurs reconstructions du temple d’Enki, réalisées durant deux millénaires, ainsi que d’autres lieux de culte.

Mario Liverani, historien italien de la Mésopotamie, écrit que les temples d’Eridu furent « reconstruits et agrandis après chaque effondrement et que leurs vestiges formaient une plateforme surélevée sur laquelle de nouveaux temples étaient construits ». Au fur et à mesure de ses reconstructions successives au même endroit, le temple d’Enki évolua.

Selon Mario Liverani, les nouvelles itérations du temple grandirent progressivement à partir du milieu du quatrième siècle avant notre ère : « Ces édifices imposants […] surpassaient de loin tout ce qui avait été construit jusqu’alors. » Leur émergence marqua une transition d’un culte rendu à la maison vers un culte rendu dans des lieux dédiés. En parallèle à ce processus, il existe des preuves de l’émergence de hiérarchies de plus en plus complexes au sein de la cité.

Les reconstructions du temple cessèrent vers 3200 avant notre ère. Mille ans plus tard, avec le bref retour du pouvoir sumérien sous Ur III, on érigerait la ziggurat sur les ruines de tout ce qui avait précédé.

En dépit de son déclin, Eridu continua à jouer un rôle, probablement celui de lieu de pèlerinage. Des fouilles des tels environnants fournirent davantage d’indices chronologiques. Le Tumulus 2 contenait les vestiges d’un palais datant de la première moitié du troisième millénaire avant notre ère. Les Tumulus 3, 4 et 5 contenaient de la poterie datant des deuxième et premier siècles avant notre ère, mais nul vestige de bâtiment résidentiel ; la cité n’était que faiblement peuplée à cette époque.