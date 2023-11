L’acanthaster pourpre, l’étoile de mer qui ravage les récifs coralliens

Deux jours seront nécessaires pour que la solution fasse effet et que le prédateur soit transformé en un amas de matière visqueuse.

Endémique de la Grande Barrière de corail et des récifs du bassin Indo-Pacifique, l’acanthaster pourpre est un prédateur corallien féroce. Dotée de jusqu’à 21 bras, tous recouverts d’épines venimeuses mesurant deux centimètres et demi, elle sécrète une substance gluante toxique lorsqu’elle se sent menacée.