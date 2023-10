La pollution plastique est omniprésente : comment en venir à bout ?

Cette micro-pollution reste dans les océans sur le long terme, suffisamment pour être métabolisée par la biodiversité environnante. « On retrouve certaines molécules interdites depuis une dizaine d’années dans le corps des animaux », ajoute Céline Tardy. En travaillant aux côtés de WWF , la chercheuse a mené des études sur différentes espèces de cétacés, dont le rorqual commun, le cachalot et le globicéphale noir, afin de déterminer le degré d’assimilation de ces molécules plastiques, notamment les phtalates , dans leur organisme. « On s’est rendu compte que 100 % des individus [étudiés] étaient contaminés ».

Les actions de prévention et de nettoyage, similaires à celles menées par Ocean Cleanup, sont les premiers remparts à la décomposition des plastiques. « Si nous ramassons les bouteilles et les grosses pièces en plastique [dans une dynamique de recyclage], nous nous retrouverons avec moins de micro-plastiques », explique Ruth Schmitz-Streit.

« Il existe des systèmes de filtrage très simples à mettre en place, notamment au niveau des ports ou des bassins versants de rivières et des fleuves, qui ne consomment pas d’énergie et sont peu coûteux », explique Céline Tardy. Ces sortes d’entonnoirs portuaires peuvent être mis en place afin de contrôler le problème du plastique en amont. Ce type d’initiatives doit venir en complément des démarches individuelles et collectives et de meilleures habitudes de consommation et de tri.