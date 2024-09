Le film alimentaire : une fausse bonne idée ?

DES PRÉOCCUPATIONS SANITAIRES

Le PVC et le PVDC se distinguent par des compositions de chlorure légèrement différentes. Le Saran Wrap contient environ 13 % de chlorure de vinyle, et les deux matériaux contiennent généralement des additifs toxiques, déclare Bendell. L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux réglemente ces deux produits, de sorte que moins d’une fraction d’un pour cent de PVC et de PVDC puisse migrer dans les aliments. À ce niveau d’exposition, le risque d’intoxication par le film étirable est extrêmement faible.

« Une assiette fabriquée en PVC ne présente probablement aucun risque », affirme Rolf Halden, spécialiste de l’environnement à l’Institut de biodesign de l’université d’État de l’Arizona. « Cependant, si nous sommes entourés de PVC et de phtalates, ceux-ci peuvent se libérer progressivement, et entraîner ainsi une exposition indésirable. »

Comme l’explique Ramani Narayan, ingénieur chimiste à l’université d’État du Michigan, ces plastiques sont souvent mélangés à des plastifiants pour les rendre plus souples, plus flexibles et plus transparents, en particulier dans le cas des emballages alimentaires. Parmi ces plastifiants, on retrouve un groupe de molécules appelées phtalates, contenant des substances cancérigènes, bien que les films plastiques en PVC n’en contiennent plus. Il contient en revanche un plastifiant appelé DEHA, ou adipate de diéthylhexyle, dont les effets sur la santé humaine restent incertains.