Les dix plus beaux documentaires de Sir David Attenborough

Au cœur du documentaire David Attenborough : L’Appel de l’océan se trouve une réflexion sur le rôle des océans du globe dans le maintien de la vie sur Terre. Le désormais centenaire commence par revenir sur les phénomènes sous-marins les plus saisissants qu’il lui ait été donné de voir tout au long de sa carrière. Ensuite, revisitant les mêmes régions en 2025, avec une perspective plus riche et davantage de connaissances scientifiques, il va plus loin encore et part à la découverte de vastes récifs coralliens, d’herbiers marins et d’espèces marines rares.

L’ensemble est porté par un commentaire sur l’effet de l’activité humaine sur ces habitats fragiles et sur les populations qu’ils font vivre. Mais Attenborough prend également soin d’insuffler un zeste d’optimisme en mettant en lumière des projets de protection et des exemples de pratiques durables qui aident les océans à recouvrer leur santé et leur biodiversité.

Salué comme une œuvre cinématographique spectaculaire et comme une ressource pédagogique essentielle, le film s’accompagne d’un livre, Oceans: Earth’s Last Wilderness, co-écrit avec Colin Butfield.

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2. PLANÈTE TERRE I, II ET III

Le premier volet de Planète Terre a été diffusé en 2006. Il emmène les spectateurs dans un voyage à travers les dernières véritables étendues sauvages de la planète et attire l’attention sur les effets profonds du changement climatique. Revenant sur ses pas dix ans plus tard dans Planète Terre II, Sir David montre avec quelle rapidité la planète a changé ainsi que les efforts toujours plus extrêmes que les animaux doivent faire pour survivre.

Sorti près de deux décennies après la série originale, Planète Terre III couvre plus de quarante-trois pays sur une période de cinq ans, des déserts aux prairies en passant par les extrêmes de l’Arctique, et se concentre sur la faune, notamment sur les babouins chacmas (Papio ursinus) du parc naturel de Tasobis, en Namibie, et sur la baleine franche australe (Eubalaena australis), au large de l’Argentine. Dans le dernier épisode, les humains viennent occuper le devant de la scène pour la première fois et présentent des histoires sur des individus inspirants se battant pour la préservation de la faune.

En plus de la fascinante vitrine sur les défis que présente la réalisation de documentaires animaliers, les épisodes des deux premiers volets comprennent des « Planet Earth Diaries », des petits aperçus des coulisses de l’immortalisation de comportements végétaux et animaux aussi rares qu’imprévisibles.

Regardez Planète Terre, Planète Terre II et Planète Terre III (en anglais).

3. BLUE PLANET I ET II

Présentée comme la série la plus exhaustive sur l’histoire naturelle des océans du globe, Blue Planet, avec ses deux volets sortis en 2001 et 2017, apporte un éclairage fondamental sur la vie marine. Jusqu’à la publication de ces documentaires, plusieurs espèces, dont la pieuvre Dumbo (Grimpoteuthis) et Caulophryne polynema, n’avaient jamais été filmées.

Des eaux côtières peu profondes aux profondeurs inexplorées des océans, chaque épisode de cinquante minutes se focalise sur un aspect différent de la vie dans les environnements marins, vastes et en constante évolution. Les mers saisonnières et les récifs coralliens deviennent le théâtre de luttes spectaculaires qui voient les espèces rivaliser pour accaparer nourriture et espace.

Le deuxième volet revisite les mers et océans du globe pour attirer l’attention sur les dangers de l’activité humaine pour la vie marine. Dans le dernier épisode, intitulé « Our Blue Planet », Attenborough s’intéresse au rôle des activités anthropiques et donne tout son poids à une série qui met en lumière les effets du plastique et de la pollution chimique sur les écosystèmes marins et sur la diversité de la vie marine, que nous risquons de perdre en conséquence.