Les dix plus beaux documentaires de Sir David Attenborough
Depuis plus de 70 ans, les documentaires de Sir David Attenborough donnent à voir la complexité des écosystèmes naturels de la planète. Alors que le présentateur et naturaliste vient de fêter ses 100 ans, revenons sur ses plus belles œuvres.
Durant sa longue carrière, Sir David Attenborough a produit plus de cent documentaires sur la faune et l’histoire naturelle.
Depuis son premier documentaire, Zoo Quest, diffusé en 1954, Sir David Attenborough a été le visage et la voix d’innombrables documentaires animaliers, célébrant les merveilles du monde naturel ou soulignant les effets nocifs du changement climatique. Par un savant et caractéristique mélange d’images prises sur le vif et de narration captivante, il a influencé de mille façons le genre du documentaire naturel.
Dans son dernier documentaire de soixante minutes, Wild London, Attenborough braque sa caméra curieuse sur sa ville natale et en explore la riche biodiversité qui se niche dans des recoins cachés, des parcs publics aux jardins privés en passant par les toits et le métro.
Qu’il s’agisse de renards, de rats, de phalènes, de chauve-souris, de faucons pèlerins nichant sur des gratte-ciel ou même de pigeons montant à bord de rames du métro, tous contribuent à former la tapisserie urbaine enchevêtrée, et Attenborough les observe avec le même émerveillement caractéristique que celui manifesté devant les lions de la savane, les baleines des profondeurs et les orangs-outans des forêts tropicales. Son message est puissant : les villes font partie intégrante du monde naturel. Et en leur sein, les humains façonnent et entretiennent des écosystèmes en nourrissant la faune ou encore en créant des étangs et des espaces verts, le tout en devant à la fois gérer les espèces invasives et cohabiter avec elles.
Dans la foulée, il a réalisé Secret Garden, qui propose un regard tout aussi minutieux sur les écosystèmes cachés qui prospèrent dans les jardins britanniques, des parcelles de campagne idylliques aux espaces reculés qui servent de sanctuaires à la vie sauvage.
Son centième anniversaire est l’occasion de faire l’expérience de l’extraordinaire diversité des merveilles de la nature en revisitant certaines des séries les plus emblématiques de cette légende du petit écran.
1. L’APPEL DE L’OCÉAN
David Attenborough : L’Appel de l’océan est sorti le 8 mai 2025, jour du 99e anniversaire du naturaliste.
Au cœur du documentaire David Attenborough : L’Appel de l’océan se trouve une réflexion sur le rôle des océans du globe dans le maintien de la vie sur Terre. Le désormais centenaire commence par revenir sur les phénomènes sous-marins les plus saisissants qu’il lui ait été donné de voir tout au long de sa carrière. Ensuite, revisitant les mêmes régions en 2025, avec une perspective plus riche et davantage de connaissances scientifiques, il va plus loin encore et part à la découverte de vastes récifs coralliens, d’herbiers marins et d’espèces marines rares.
L’ensemble est porté par un commentaire sur l’effet de l’activité humaine sur ces habitats fragiles et sur les populations qu’ils font vivre. Mais Attenborough prend également soin d’insuffler un zeste d’optimisme en mettant en lumière des projets de protection et des exemples de pratiques durables qui aident les océans à recouvrer leur santé et leur biodiversité.
Salué comme une œuvre cinématographique spectaculaire et comme une ressource pédagogique essentielle, le film s’accompagne d’un livre, Oceans: Earth’s Last Wilderness, co-écrit avec Colin Butfield.
Regardez L'Appel de l'Océan sur Disney+
2. PLANÈTE TERRE I, II ET III
Le premier volet de Planète Terre a été diffusé en 2006. Il emmène les spectateurs dans un voyage à travers les dernières véritables étendues sauvages de la planète et attire l’attention sur les effets profonds du changement climatique. Revenant sur ses pas dix ans plus tard dans Planète Terre II, Sir David montre avec quelle rapidité la planète a changé ainsi que les efforts toujours plus extrêmes que les animaux doivent faire pour survivre.
Sorti près de deux décennies après la série originale, Planète Terre III couvre plus de quarante-trois pays sur une période de cinq ans, des déserts aux prairies en passant par les extrêmes de l’Arctique, et se concentre sur la faune, notamment sur les babouins chacmas (Papio ursinus) du parc naturel de Tasobis, en Namibie, et sur la baleine franche australe (Eubalaena australis), au large de l’Argentine. Dans le dernier épisode, les humains viennent occuper le devant de la scène pour la première fois et présentent des histoires sur des individus inspirants se battant pour la préservation de la faune.
En plus de la fascinante vitrine sur les défis que présente la réalisation de documentaires animaliers, les épisodes des deux premiers volets comprennent des « Planet Earth Diaries », des petits aperçus des coulisses de l’immortalisation de comportements végétaux et animaux aussi rares qu’imprévisibles.
Regardez Planète Terre, Planète Terre II et Planète Terre III (en anglais).
3. BLUE PLANET I ET II
Présentée comme la série la plus exhaustive sur l’histoire naturelle des océans du globe, Blue Planet, avec ses deux volets sortis en 2001 et 2017, apporte un éclairage fondamental sur la vie marine. Jusqu’à la publication de ces documentaires, plusieurs espèces, dont la pieuvre Dumbo (Grimpoteuthis) et Caulophryne polynema, n’avaient jamais été filmées.
Des eaux côtières peu profondes aux profondeurs inexplorées des océans, chaque épisode de cinquante minutes se focalise sur un aspect différent de la vie dans les environnements marins, vastes et en constante évolution. Les mers saisonnières et les récifs coralliens deviennent le théâtre de luttes spectaculaires qui voient les espèces rivaliser pour accaparer nourriture et espace.
Le deuxième volet revisite les mers et océans du globe pour attirer l’attention sur les dangers de l’activité humaine pour la vie marine. Dans le dernier épisode, intitulé « Our Blue Planet », Attenborough s’intéresse au rôle des activités anthropiques et donne tout son poids à une série qui met en lumière les effets du plastique et de la pollution chimique sur les écosystèmes marins et sur la diversité de la vie marine, que nous risquons de perdre en conséquence.
les plus populaires
Littoral écossais rocailleux près de Mangersta, île de Lewis, au Royaume-Uni.
Regardez Blue Planet et Blue Planet II (liens en anglais).
4. FROZEN PLANET I ET II
Les deux volets de la série Frozen Planet (« planète gelée »), diffusés en 2011 et 2022, s’intéressent aux climats extrêmes des pôles Nord et Sud et se penchent sur la façon dont les espèces indigènes se sont adaptées pour survivre dans ces environnements hostiles et impitoyables. Suivant les saisons polaires, chaque épisode montre un aperçu de la vie dans les lieux les plus reculés du globe, sensibilise aux menaces auxquelles les animaux sont confrontés dans ces environnements et s’intéresse aux façons dont ils survivent aux longs hivers passés dans l’obscurité.
Plus de dix ans plus tard, David Attenborough revient pour exhorter les spectateurs à agir sans attendre pour protéger les régions gelées de la planète. Le second volet amplifie ce besoin d’action, notamment en élargissant la focale pour inclure tous les habitats gelés de la Terre (parcs nationaux en Russie, au Kenya et en Nouvelle-Zélande, montagnes en Italie, au Japon et au Chili et les littoraux du Canada et du Groenland).
Regardez Frozen Planet et Frozen Planet II.
Le documentaire le plus récent de Sir David Attenborough, Une histoire de gorille, raconte son expérience dans le parc national des volcans du Rwanda, en 1978, quand un bébé gorille nommé Pablo a grimpé sur lui en plein tournage.
5. DAVID ATTENBOROUGH : UNE VIE SUR NOTRE PLANÈTE
Diffusé pour la première fois en 2020, le documentaire A Life on Our Planet est un témoignage sur l’état de la planète et s’intéresse aux effets aux ramifications étendues du changement climatique d’origine anthropique. Le programme met en lumière la réalité du déclin de la forêt amazonienne, de la destruction des habitats par la montée du niveau des mers et de la dégradation des sols qui cause de l’instabilité alimentaire à travers le monde.
Dans ce film d’une heure et demie, David Attenborough dresse un bilan de sa vie et fait état de ses inquiétudes pour le monde et de ses espoirs pour l’avenir. Des images issues de sa carrière et certaines de ses interactions les plus poignantes avec des animaux servent de décor émouvant à ses paroles tandis qu’il revient sur la façon dont la planète a changé tout au long de sa vie.
Mais on y trouve également un message d’espoir ; le naturaliste révèle en outre quelques-unes des solutions potentielles pour restaurer la biodiversité du globe et nous rappelle qu’il n’est pas trop tard pour la préserver.
Regardez Une Vie sur notre planète sur Netflix.
6. UNE PLANÈTE, SEPT MONDES SAUVAGES
Une planète, sept mondes sauvages propose de se pencher sur les divers climats de notre planète et emmène les spectateurs des étendues froides et hostiles de l’Antarctique, où manchots, oiseaux marins et phoques s’épanouissent, à l’Asie, l’un des continents les plus divers et les plus extrêmes du globe. Filmé dans quarante-et-un pays, chacun des sept épisodes d’une heure est dédié à un unique continent et présente la richesse de la vie marine et terrestre dans la région.
Cette série de 2019 couvre la forêt amazonienne et les volcans des Andes en Amérique du Sud, les changements saisonniers extrêmes en Amérique du Nord et la diversité de la faune africaine, ainsi que les espèces uniques d’Australie. Poussant l’enquête, elle s’intéresse aussi aux animaux qui demeurent dans les poches de nature sauvage de l’Europe, le continent le plus densément peuplé de la planète.
Regardez Une planète, sept mondes sauvages ici (lien en anglais).
Des aras rouges (Ara macao) volent à travers une forêt tropicale à Madre de Dios, Pérou.
7. DYNASTIES I ET II
Dynasties est une série en cinq parties sortie en 2018 qui retrace la vie et les histoires de certaines des espèces les plus vulnérables et les plus menacées. Les épisodes suivent les dernières familles survivantes de différentes espèces, du chimpanzé au manchot empereur (Aptenodytes forsteri) en passant par le lycaon (Lycaon pictus) et le tigre.
Un mélange d’activité humaine dans leurs habitats et de compétition naturelle entre espèces menace de rayer ces animaux de la carte. Le programme met en lumière les combats dans lesquels ils sont engagés pour engendrer et élever leur progéniture et ainsi assurer la continuité de leur lignée.
La série a fait son retour en 2022 pour une seconde saison, cette fois-ci pour se concentrer sur des familles de pumas, d’éléphants, de guépards et de hyènes luttant pour survivre et se battant contre des rivaux et contre les cycles naturels de la vie et de la mort pour préserver leurs lignées.
Regardez Dynasties I et Dynasties II ici (liens en anglais).
8. WILD ISLES
La série Wild Isles, sortie en 2023, propose un aperçu vaste de la fragilité et de l’interconnexion des écosystèmes britanniques.
Filmés pendant quatre ans, les épisodes se concentrent chacun sur un habitat distinct, des zones intertidales, aux falaises en passant par les écosystèmes marins où phoques, dauphins, macareux et colonies d’oiseaux marins prospèrent et par les landes et montagnes accidentées où vivent milans royaux (Milvus milvus) et loutres. On y découvre également les plantes rares présentes dans les prairies fleuries et les terrains agricoles, ainsi que les jardins urbains dépendants de pollinisateurs infatigables, mais surtout que même les paysages les plus familiers regorgent d’une vie extraordinaire.
Cette série en cinq épisodes sert de rappel que les habitats britanniques reposent sur la coexistence de l’agriculture et de la vie sauvage et que la pression du changement climatique et des pratiques d’agriculture intensives menace cet équilibre délicat.
Regardez Wild Isles ici (lien en anglais).
9. MAMMIFÈRES, CHAMPIONS DE L’ADAPTATION
Dans la série Mammifères, champions de l’adaptation, David Attenborough explore la façon dont différentes espèces se sont adaptées aux environnements complexes et en constante évolution qu’elles habitent. Le fil conducteur, qu’il s’agisse de prédateurs chassant dans la savane ou de minuscules créatures évoluant sur les sols des forêts ou tapies sous les structures urbaines, est la survie.
Pour « Noctambules », le premier épisode novateur, des technologies de tournage infrarouges, thermiques et de faible luminosité inédites ont été utilisées en 2024 afin d’immortaliser le comportement nocturne avec un niveau de détail jamais vu et documenter, pour la toute première fois, des léopards d’Afrique (Panthera pardus pardus) en train de chasser des babouins, mais aussi des hyènes en quête d’un festin dans une obscurité quasi-totale.
Au cours des six épisodes, il devient clair que face aux menaces, au changement climatique et à la perte d’habitat due à l’humain, ce ne sont pas juste les refuges, mais les liens sociaux, la coopération et l’adaptation continue qui sont vitaux pour la survie d’une multitude de mammifères.
Regardez Mammifères, champions de l’adaptation ici (lien en anglais).
10. ASIA
La série Asia, découpée en sept épisodes, sonde l’immense diversité écologique du continent asiatique et ses environnements souvent extrêmes dans lesquels les animaux ont du mal à survivre. Dans les hautes montagnes de l’Himalaya, des éléphants évoluent sur un terrain escarpé et rocailleux, tandis que plus au nord, un lac gelé est une question de vie ou de mort pour un bébé phoque. Dans toute la région, des courants puissants créent des conditions dangereuses le long des systèmes fluviaux du Mékong et du Gange, où poissons et prédateurs affrontent les forces de la nature et les pressions humaines.
Des caméras robotisées, des prises de vue sous-marines et des technologies de vision nocturne immortalisent des comportements inédits et offrent un aperçu éthologique rare. Il en résulte un documentaire capital proposant un portrait visuellement saisissant du continent célébrant sa diversité et l’adaptabilité de sa faune, mais aussi un appel désespéré à la poursuite des démarches de conservation.
Regardez Asia ici (lien en anglais).
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.