Les récifs coralliens, joyaux sous-marins sous pression

Mais la pêche illégale par des personnes venues de l’extérieur est une plus grande menace encore et un problème croissant. Avec des bateaux rapides et un équipement de plongée, les braconniers professionnels peuvent piller un sanctuaire en une nuit, m’explique Darrell Pasco, qui gère les ressources côtières de l’île de Siquijor, à une vingtaine de kilomètres de Dauin. L’une des AMP de Siquijor a été braconnée quatre fois en une seule année. Les intrus, armés, viennent la nuit, par mauvais temps, raconte-t-il. Comment les bantay dagat de Siquijor, qui gagnent un salaire de misère, pourraient-ils s’opposer à de tels individus ?

À Siquijor, comme partout ailleurs, les sanctuaires marins sont nécessaires pour soutenir les zones de pêche. Alors que les poissons à haute valeur marchande comme le mérou et le vivaneau se raréfient, des espèces autrefois considérées comme des poissons de rebut sont devenues propres à la consommation. Ainsi, les poissons-demoiselles n’étaient jamais mangés, note Darrell Pasco. Aujourd’hui, ils se vendent à prix d’or sur le marché, au même titre que les anémones de mer cuites dans du lait de coco.

J’ai vu le défi auquel sont confrontés les pêcheurs de Siquijor lorsque je me suis glissé un matin dans une mer d’huile pour regarder des hommes remonter un piège à poissons, ou bubu, du fond marin, à environ 75 m au-dessous de nous. Le panier tressé de 4,5 m de long s’est élevé lentement. Alors que sept hommes hissent le bubu sur le pont de leur banca – le bateau à double balancier traditionnel aux Philippines –, un pêcheur tend la main et en sort un unique baliste – une prise dérisoire pour un déploiement d’une semaine.

Le bubu suivant ne contenait aucun poisson. « Mingaw ! », a crié un pêcheur lorsque le piège est apparu à la surface. Vide. J’ai tressailli alors que de petites méduses et des tentacules cassés d’anémones de mer tombaient du piège et me piquaient la peau. Et j’ai fait la grimace devant la déception des hommes et de leurs familles. Les pêcheurs utilisant des bubu peuvent gagner à peine un euro par piège et par semaine. Les familles vivent généralement au niveau du seuil de pauvreté ou au-dessous, comme 60 % de la population côtière du pays.

Comme le maire de Dauin, Darrell Pasco a reçu des menaces pour avoir oeuvré en faveur du déploiement des AMP et de la prévention de la pêche illégale. Pour protéger ses biens, il a pris un chien de garde et dort dans une hutte à l’extérieur de sa maison. « J’ai peur pour ma sécurité et pour celle de ma famille, mais je continue à faire mon travail. »

Pour lui, il n’y a pas d’autre option envisageable. « Nous devons donner une éducation honnête et solide à tous les Philippins, leur apprendre que c’est à nous de prendre soin de l’océan, parce qu’il nous procure presque tout ce dont nous avons besoin. Si nous ne le faisons pas, nous n’aurons un jour plus de poisson à attraper, et nous ne verrons des poissons que dans les livres et sur Internet. Pas dans l’océan. »

Le tourisme contribue à atténuer la pression due à la diminution des stocks de poissons, mais tous les sites ne peuvent pas être un haut lieu de plongée. Une autre façon de réduire la demande sur les écosystèmes coralliens consiste, pour les pêcheurs, à adopter des moyens de subsistance alternatifs comme la culture marine. Sur un atoll isolé de la mer de Sulu, j’ai rencontré des familles vivant sur des plateformes en bambou dans des lagons coralliens. Ils cultivent des algues qui produisent des carraghénanes, des polysaccharides utilisés comme stabilisateurs notamment pour les médicaments, le dentifrice ou encore les cosmétiques. Des milliers de familles philippines sont devenues cultivatrices d’algues.