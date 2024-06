Ne les retirez pas : laisser pourrir les arbres morts peut nourrir la terre

Aux États-Unis, plus de 1 200 espèces sauvages dépendent des arbres morts ou mourants pour s'abriter et se nourrir. La survie de ces organismes dits « saproxyliques », qui vivent dans le bois en décomposition, est menacée par le déboisement excessif des chicots et des troncs d'arbres, explique Lindenmayer. « Dans l'hémisphère nord, dans des pays comme la Suède, la Norvège et la Finlande, un très grand nombre d'espèces figurant sur la liste rouge sont associées au bois mort. Les taupins violacés et la mousse des nids de poule, par exemple, sont considérés comme des espèces menacées par l'Union internationale pour la conservation de la nature.