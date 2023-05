Le Japon s'apprête à rejeter les eaux usées de Fukushima dans le Pacifique

Selon Robert Richmond, le fait que les scientifiques aient pu détecter des traces d'éléments radioactifs près de la Californie après l'accident de 2011 « est révélateur de ce à quoi nous pourrions nous attendre » après des décennies de rejets d'eaux usées. Avec ses homologues conseillers scientifiques du Forum des îles du Pacifique, il a récemment publié un article d'opinion affirmant que l'on en savait encore trop peu sur les effets potentiels des eaux usées sur l'environnement et la santé humaine, appelant le Japon à retarder les rejets.

Robert Richmond et ses collègues ne sont pas les seuls scientifiques américains à soulever d'urgence de telles préoccupations. En décembre dernier, la National Association of Marine Laboratories, une organisation basée aux États-Unis qui compte plus d'une centaine de laboratoires membres dans le pays et les territoires américains, a publié une déclaration dans laquelle elle s'oppose au plan de rejet des eaux usées. Elle a invoqué « le fait que le Japon ne se basait pas sur des données scientifiques suffisantes et précises pour affirmer que le procédé était sûr ». Selon la déclaration, les rejets pourraient menacer « la plus grande étendue d'eau continue de la planète, contenant la plus importante biomasse... y compris 70 % des ressources halieutiques mondiales ».

« NOUS N'ALLONS PAS MOURIR »

Selon Ken Buesseler, radiochimiste marin et conseiller auprès du Forum des îles du Pacifique, ces déversements doivent être remis en perspective. Il explique que même si les rejets accidentels de matières radioactives de Fukushima dans le Pacifique en 2011 ont été relativement importants, les niveaux détectés au large de la côte ouest de l'Amérique du Nord « étaient des millions de fois inférieurs aux plus hauts niveaux atteints au large du Japon, dangereusement élevés au cours des premiers mois de l'année 2011 ».

La distance et le temps réduisant les niveaux de radioactivité, « je ne pense pas que les rejets dévasteraient l'océan Pacifique de manière irrémédiable », déclare Ken Buesseler. « Nous n'allons pas mourir. »

Toutefois, ajoute-t-il, « cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas nous inquiéter ».

Les réservoirs de stockage des eaux usées contiennent des niveaux variables d'isotopes radioactifs tels que le césium 137, le strontium 90 et le tritium, explique Ken Buesseler. Ce dernier s'interroge sur l'efficacité du système de filtration des eaux usées censé éliminer tous les éléments radioactifs présents dans les réservoirs. La Tokyo Electric Power Company (TEPCO), propriétaire et exploitant de la centrale nucléaire, utilise un système qui, selon l'AIEA, élimine soixante-deux types d'isotopes radionucléides différents, à l'exception du tritium, une forme radioactive de l'hydrogène.

Un porte-parole de TEPCO a déclaré dans un e-mail que l'impact des rejets sur « le public et l'environnement sera minime ». Toutes les eaux usées seront « purifiées à plusieurs reprises, échantillonnées et testées à nouveau pour confirmer que les concentrations de substances radioactives sont inférieures aux normes réglementaires » avant d'être rejetées. Bien que le système de filtration ne puisse pas éliminer le tritium, les eaux traitées seront diluées avec de l'eau de mer jusqu'à ce qu’elles contiennent des niveaux de tritium inférieurs à ceux rejetés « par d'autres centrales nucléaires au Japon et dans le monde ». Le tritium est un isotope relativement faible qui ne peut pénétrer dans la peau mais peut être nocif en cas d'ingestion.