Ce géologue met en lumière le rôle de l’eau dans le maintien de la vie en Amazonie

John West travaille en Amazonie depuis une vingtaine d'années. Son expérience lui a permis de constater la lente dégradation du paysage au fil des ans. C’est cela qui l'a poussé à en comprendre les causes sous-jacentes et à chercher des solutions possibles, à l’instar d’une nouvelle approche de restauration visant à rétablir un équilibre au sein de cet environnement critique.

Au début des années 2000, alors qu'il était doctorant, John West s'est intéressé à la manière dont l’écoulement de l'eau sur et dans le sol absorbe le carbone de l'atmosphère, par réaction avec les roches et en entraînant les débris végétaux dans les rivières. Ces processus se produisent rapidement dans les montagnes, comme les Andes, mais plus lentement dans les zones de basse altitude, comme l'Amazonie. C’est parce qu’il étudiait ce contraste entre les Andes et l'Amazonie que le géologue est arrivé dans la région, où il a pris conscience de l'importance des « eaux souterraines cachées » dans ce système naturel.

Avec ses collègues, il poursuit son travail d’analyse de l'empreinte de l'eau utilisée par les arbres dans cet environnement de basse terre et de ses conséquences pour la sensibilité de ces systèmes au changement climatique. En plus de l'Amazonie, les recherches de John West le conduisent en Himalaya et en Alaska notamment, pour étudier les paysages, le carbone et l'eau.

« Nous avons beaucoup à apprendre des changements catastrophiques qui transforment la surface de la Terre, explique le géologue, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles telles que les glissements de terrain ou de transformations causées par l'homme, comme l'accélération de la fonte du pergélisol et l’extraction minière en Amazonie ».

L’explorateur National Geographic faisait partie d'une équipe qui a identifié et cartographié près de 60 000 glissements de terrain provoqués par le tremblement de terre de 2008 à Wenchuan, en Chine, identifiant la façon dont les tempêtes et les rivières transportent le carbone et étudiant les phénomènes qui se produisent lorsque celui-ci est emporté par une catastrophe.

« Le monde est rempli de merveilles, mais elles sont en nombre limité », observe John West. À la question de savoir ce qui l'a attiré dans les sciences de la terre, il répond que c’est leur finitude. « Je pense beaucoup à la majesté de la forêt. Même si nous colonisons Mars, il n'y aura pas de forêt amazonienne sur cette planète ».