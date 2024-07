Des traces de mercure dans le fleuve Amazone révèlent l'ampleur de l'orpaillage illégal

L'Amazonie est un champ de contradictions, et Jennifer Angel-Amaya explique qu'elle peut le constater chaque jour. Pendant plus de deux ans, la géologue colombienne et exploratrice National Geographic a effectué un travail de terrain dans la partie péruvienne de la forêt humide. Durant sa mission, elle a remarqué des sons d'orpailleurs qui se rapprochaient et devenaient plus forts, comme s'il rivalisait avec les cris des oiseaux et des singes.

Jennifer Angel-Amaya se concentre sur Madre de Dios, région du Pérou la plus affectée par l'orpaillage illégal. Faisant partie de la Perpetual Planet Amazon Expedition de National Geographic et Rolex, une série de projets de recherche couvrant le bassin amazonien, elle étudie l'impact de l'orpaillage sur les cours d'eau.

Elle surveille trois sites : un site sur lequel l'orpaillage est sanctionné et effectué par des machines lourdes, un deuxième site où l'orpaillage illégal est vaste, et un dernier protégé de l'orpaillage et qui sert de référent pour son expérience. Pour chacun, elle a collecté des échantillons du sol, de l'eau, des sédiments et du plancton pour identifier les éléments chimiques des échantillons et la concentration de mercure.

Bien que ce métal toxique soit présent à l'état naturel et que l'extraction de l'or n'en soit pas la seule source, Angel-Amaya s'attend à ce que les niveaux de mercure soient plus élevés en aval des deux sites miniers et potentiellement dans tout le bassin hydrographique de l'Amazonie. Le minage dans cette région est artisanal et effectué à petite échelle, et on utilise souvent du mercure liquide pour extraire de l'or du sable alluvionnaire. Quand l'amalgame mercure-or est chauffé, la toxine s'évapore mais reste dans l'environnement. Le processus est rapide, peu coûteux et reste légal au Pérou, malgré les effets néfastes du mercure sur la santé humaine.

Jennifer Angel-Amaya souhaiterait que l'or extrait sans mercure devienne une marchandise certifiée, de la même manière que les diamants éthiques ont trouvé un marché. Elle teste donc une nouvelle application de pistolet laser portatif qui permettrait de vérifier qu'un morceau d'or est dépourvu de mercure. Si cette technologie est mise au point, elle pourrait contribuer à garantir que les clients reçoivent un produit de meilleure provenance et inciter les mineurs d'or à obtenir une certification et un prix plus élevé.