Les diamants sont-ils vraiment éternels ?

Ces nouveaux diamants à facettes étaient incroyablement beaux. Ils étaient aussi très rares, si bien qu’ils sont devenus des symboles de richesse et de luxe pour ceux qui pouvaient se les offrir. Un de ces joyaux est entré dans l’histoire en ornant la toute première bague de fiançailles, offerte par l’archiduc Maximilien, futur empereur du Saint-Empire, à Marie de Bourgogne en 1477. Cette même année, l’un des conseillers de l’archiduc lui aurait dit d’avoir « une bague sertie de diamants et aussi une bague en or » prêtes en vue de ses fiançailles à sa promise. Selon le minéralogiste George Frederick Kunz, ce cadeau est la preuve, des siècles plus tard, que les bagues de fiançailles ornées de diamants étaient déjà à la mode chez la royauté de l’époque.

Les Européens lambdas sont eux restés indifférents à cette mode, échangeant des anneaux en fer, des vêtements et du bétail lorsqu’ils décidaient de se marier. En parallèle, les membres de la royauté ont continué à échanger des joyaux précieux pour leurs fiançailles, à l’instar de la reine Victoria. En 1839, elle a ainsi reçu du Prince Albert une bague de fiançailles en or en forme de serpent, symbole populaire de l’amour éternel à l’époque. Elle était ornée d’une grosse émeraude (la pierre de naissance de la reine), ainsi que de deux rubis et d’un diamant, les yeux et la bouche du reptile respectivement. La reine Victoria est à l’origine de nombreuses tendances en matière de bijoux et aurait lancé la mode du mariage en blanc.

UNE PIERRE PRÉCIEUSE LOIN D’ÊTRE RARE