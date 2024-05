Ce scientifique a une mission : sauver les dauphins roses de l’Amazone

Pour Trujillo, biologiste marin colombien, explorateur National Geographic et défenseur mondial des dauphins d’eau douce, cette tragédie doit impérativement servir de leçon et alerter quant à la vulnérabilité de ces animaux emblématiques de Tefé. En l’espace de quelques jours, 157 dauphins, soit 10 % de la population du lac, sont morts dans cette eau surchauffée dont la température approchait les 39 °C. Deux mois plus tard, alors que les scientifiques continuaient d’enquêter afin de déterminer la cause exacte de ces nombreux décès, le stress thermique semblait constituer l’explication la plus probable. Selon Trujillo, l’attention soudaine portée à ces nombreuses morts pourrait permettre au grand public de mieux saisir l’éventail de menaces, telles que la perte d’habitat, les eaux contaminées, la surpêche, mais aussi l’abattage pur et simple, qui mettent la survie des dauphins d’eau douce en péril dans les quatorze pays où ils ont été observés.