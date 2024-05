Cette biologiste et sa chienne unissent leurs forces pour protéger les ours dans les Andes

Une équipe pour le moins inhabituelle, constituée de la scientifique Ruthmery Pillco Huarcaya et de sa partenaire de pistage, une chienne prénommée Ukuku, a rejoint le programme d’exploration du bassin fluvial de l’Amazone lancé par National Geographic. Les deux protagonistes de notre histoire se sont rencontrées pour la première fois dans un refuge pour animaux de Cuzco, une ville historique perchée dans les Andes péruviennes. Une famille avait alors déjà manifesté la volonté d’adopter la chienne, mais Pillco, qui se reconnaissait dans la force et la persévérance de cette dernière, est parvenue à obtenir gain de cause et à la ramener avec elle. La chienne du refuge était désormais chargée d'une mission de la plus haute importance : soutenir la conservation de la nature amazonienne, au Pérou.

« Elle deviendra une héroïne », a alors promis Pillco. Après avoir ramené Ukuku dans son appartement, la biologiste a commencé à lui apprendre à flairer les excréments d’ours sur les sentiers de montagne. Ukuku signifie « ours » en quechua, langue de certaines communautés natives du Pérou que la scientifique parlait dans son enfance. Pillco a grandi à quelques heures de route de Cuzco, dans un village quechua dont le folklore accorde un pouvoir particulier à l’ours à lunettes, l’animal qu’elle étudie désormais en tant que biologiste de terrain pour l’organisation péruvienne à but non lucratif Conservación Amazónica ACCA ainsi que dans le cadre de la Perpetual Planet Amazon Expedition menée par National Geographic et Rolex.

Le projet de recherche, qui réunit plus d’une dizaine de scientifiques, porte notamment sur la haute montagne, où l’humidité des nuages et les gouttelettes de neige fondue forment les prémices du plus grand bassin fluvial d’eau douce du monde. Selon Pillco, les ours à lunettes jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de cet écosystème complexe. En effet, ces derniers se nourrissent de graines dans les plaines, puis montent dans les montagnes où ils vont les disperser, par le biais de leurs excréments, à des altitudes plus fraîches et plus élevées, contribuant ainsi à la préservation des forêts face au réchauffement climatique.