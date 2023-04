Peut-on vraiment parler de réchauffement climatique ?

Les preuves de la hausse des températures sont omniprésentes et frappantes : les relevés de thermomètres conservés au cours du dernier siècle et demi montrent que la température moyenne de la Terre a augmenté de plus de 0,9 degré Celsius, et environ du double dans certaines parties de l'Arctique.

Cela ne signifie pas que les températures n'ont pas fluctué entre les régions du globe ou entre les saisons et les heures de la journée. Mais en analysant les températures moyennes partout dans le monde, les scientifiques ont démontré une tendance à la hausse indubitable.

Cette tendance fait partie du changement climatique, que beaucoup de gens considèrent comme synonyme de réchauffement climatique. Les scientifiques préfèrent utiliser le terme « changement climatique » pour décrire les changements complexes qui affectent actuellement les systèmes météorologiques et climatiques de notre planète. Le changement climatique englobe non seulement la hausse des températures moyennes, mais aussi les événements météorologiques extrêmes, le déplacement des populations et des habitats fauniques, la montée des mers et une série d'autres conséquences.

Tous ces changements apparaissent alors que les humains continuent d'émettre des gaz à effet de serre qui piègent la chaleur dans l'atmosphère.

COMMENT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EST-IL MESURÉ ?

Bien qu'il soit impossible d'examiner des mesures de températures remontant à des milliers d'années, nous disposons d'autres données qui nous aident à déterminer quelles étaient les températures dans un passé lointain. Par exemple, les arbres stockent des informations sur le climat de l'endroit où ils sont enracinés. Chaque année, les arbres forment de nouvelles cellules qui se disposent en cercles concentriques. Dans les années plus chaudes et plus humides, les cercles sont plus épais. Les vieux arbres peuvent ainsi nous renseigner sur les conditions qui prévalaient il y a des centaines, voire des milliers d'années.

Des fenêtres sur le passé sont également enfouies dans les lacs et les océans. Le pollen, les particules et les créatures mortes tombent chaque année au fond des océans et des lacs, formant des sédiments. Les sédiments contiennent une mine d'informations sur ce qu'il y avait dans l'air et dans l'eau lorsqu'ils sont tombés. Les scientifiques révèlent ces archives en insérant des tubes creux dans la boue pour recueillir des couches de sédiments remontant à des millions d'années.