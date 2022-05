Pourquoi sommes-nous si lents à agir pour l’environnement ?

« NOTRE SOCIÉTÉ SE SUICIDE SUR LE PLAN MÉMORIEL»

Les conséquences de l’amnésie environnementale vont encore plus loin. Sans transmission du savoir, c’est aussi la mémoire des catastrophes naturelles – et des meilleures façons de s’y adapter – qui se perdent. Avec le changement climatique, des épisodes autrefois isolés se multiplient. Les inondations et les tempêtes, qui ont toujours menacé les littoraux, vont devenir monnaie courante. Or, les habitants de ces régions ont su pendant des siècles comment s’en protéger.

« Mais cette connaissance s’est perdue lors du développement des stations balnéaires, à la fin du 19e siècle, et plus largement après la Seconde Guerre mondiale. On urbanisait à tout va, et les entreprises s’installaient alors dans des zones à risque » explique Emmanuel Garnier, historien du climat et des risques au laboratoire Chrono-Environnement au sein de l’Université de Franche-Comté. Pourtant, « même la toponymie donnait des indices. Dans le nord, Noues, Voivre ou Vaivre désignent des zones humides ou marécageuses ; là où les anciens prenaient soin de ne pas construire.

Dans le sud, des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) sont désormais installés sur des devèzes. En occitan, ce mot signifie « endroit où faire pâturer » ou « terrain réservé », car ce sont des zones exposées aux crues éclair. » À l’époque, les planificateurs urbains, ignorant parfois sciemment le savoir des aînés, ont surtout vu la nécessité d’installer les habitants au plus près des ports, pour répondre aux besoins pressants de l’économie mondialisée. Aujourd’hui encore, dans une société hyper mobile, rien ne facilite la transmission des savoirs environnementaux. « En tant qu’historien, je peux l’affirmer : notre société se suicide sur le plan mémoriel » lance Emmanuel Garnier. Les supports, notamment, posent problème. « Les ordinateurs se renouvellent tous les cinq ans en moyenne, rendant souvent illisibles les précédentes sauvegardes – alors que j’ai pu consulter un parchemin datant de 1234 qui relatait une inondation. »