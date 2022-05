Comment aider les forêts à lutter contre le réchauffement climatique ?

Déplacer des arbres pourraient permettre aux forêts stressées de combattre la chaleur lorsque le climat est en train de changer - Par Alejandra Borunda

Des aiguilles dorées tapissent le sol et parsèment les cheveux de Greg O’Neill tandis qu’il se fraie un chemin à travers un bosquet de grands et élégants mélèzes dans la vallée de l’Okanagan, en Colombie-Britannique (Canada). « Quel arbre magnifique, dit-il. Une espèce fière. Quand il trouve un bon emplacement, il se déchaîne. »

Mais pour de nombreux arbres, ici comme ailleurs, le « bon emplacement » change à mesure que le climat se réchauffe. En réalité, ces mélèzes florissants ne sont pas issus d’arbres de la région. Ils viennent de l’Idaho, à 457 km au sud, où leurs ancêtres se sont adaptés aux conditions désormais courantes ici: des étés plus chauds, des hivers un peu plus courts, des schémas de précipitations différents.

Ils font partie d’une expérience destinée à répondre à une question de plus en plus urgente : comment aider les forêts à faire face au changement climatique causé par l’humain ? Dans des parcelles comme celle-ci, allant du nord de la Californie à la frontière du Yukon, Greg O’Neill et ses collègues forestiers au service du gouvernement de la Colombie-Britannique ont planté des mélèzes et d’autres espèces collectés le long de la côte Ouest pour tester la migration assistée. Objectif: voir la distance et la vitesse auxquelles déplacer les arbres vers le nord selon le rythme du changement climatique. Le problème est simple, selon le chercheur mexicain Cuauhtémoc Sáenz-Romero : « Le climat est en mouvement. Mais les arbres, eux, ne peuvent pas marcher. »

Depuis la fin du 19e siècle, lorsque les êtres humains ont commencé à brûler des combustibles fossiles et à envoyer dans l’atmosphère d’énormes quantités de CO 2 , les températures moyennes mondiales ont augmenté d’environ 1,1 °C. Si la tendance actuelle se poursuit, elles pourraient augmenter au moins d’autant dans les prochaines décennies. En moyenne, les forêts du monde peuvent étendre leur habitat de près de 900 m par an – les arbrisseaux suivant souvent leurs climats préférés vers les pôles ou les hauteurs. Pour tenir le rythme actuel, elles devraient aller six à dix fois plus vite. Pour une région comme la Colombie-Britannique, couverte à environ 60 % par la forêt – qui constitue la colonne vertébrale de l’économie et de l’identité culturelle –, des arbres inadaptés au climat sont une menace existentielle. Si leur génétique correspond à un climat différent, ils seront en effet davantage sensibles aux catastrophes météorologiques, ainsi qu’aux maladies et aux parasites.

Cela s’est confirmé au début des années 2000 : des années de sécheresse successives ont affaibli de nombreux arbres. À cause des hivers doux le dendroctone, xylophage du pin ponderosa, s’est déplacé vers le nord. Chaque année, de 1999 à 2015, des dizaines de millions d’arbres sont morts. En 2003, en Colombie-Britannique, des incendies record ont ravagé plus de 2 600 km2 de forêt exposée au dendroctone et à la sécheresse.

En 2009, le service des forêts de la Colombie-Britannique a lancé la plus grande expérience mondiale de migration assistée. Sur quarante-huit sites, Greg O’Neill et ses collègues ont planté quinze espèces collectées dans quarante-sept bosquets situés entre l’Oregon et Prince George – soit 152 376 arbres.

Une dizaine d’années plus tard, bon nombre des arbres viennent de populations situées à quelque 500 km au sud, signe de l’ampleur du changement climatique. Les premières données étaient si parlantes que, en 2018, le Service des forêts a adopté une politique obligeant les forestiers à utiliser des semences issues de zones climatiques plus chaudes pour les 280 millions d’arbres plantés chaque année. Une vraie révolution – une règle de la sylviculture moderne étant de planter local.