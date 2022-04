Présidentielle 2022 : les candidats, l'environnement et la biodiversité

NICOLAS DUPONT-AIGNAN - DEBOUT LA FRANCE

Sur les sujets d’environnement et de biodiversité, Nicolas Dupont-Aignan estime que « l’écologie est une chose bien trop sérieuse pour être confiée aux Verts sectaires ». Le candidat de la « France indépendante » souhaite quitter l’Europe et la remplacer par référendum par « une communauté des nations libres et des projets à la carte ». L’idée étant de rendre le pays « libre » et de valoriser la production française, notamment à travers des projets de renégociation des traités « de libre-échange déloyaux pour protéger notre agriculture et notre industrie » mais également des projets de voitures propres.

Il s’engage sur un objectif 0 plastique d’ici 10 ans pour nos océans. Son programme n’aborde cependant pas la question de la protection des fonds marins, menacés par les divers projets d’extractions minières.

Selon Greenpeace, le candidat ne propose pas de solution à la hauteur des enjeux de régulation des entreprises polluantes et de transformation des secteurs polluants « comme les transports et l’agriculture », bien qu’il soutienne l’agriculture biologique et souhaite lutter contre l’artificialisation des sols. Nicolas Dupont-Aignan n’apporte pas d’informations précises sur la transformation du système alimentaire dans son programme.

Le candidat de Debout la France se positionne contre l’éolien et souhaite stopper leur implantation en misant sur le nucléaire, pour passer de « l’écologie spectacle » à « l’écologie humaine ». Le projet repose sur un axe de défense du modèle énergétique français pour obtenir « un excellent bilan carbone ». Les ONG telles que Greenpeace réfutent l’énergie nucléaire indiquant que « s’il existe des énergies qui ont de l’avenir, parce qu’elles sont propres et compétitives, ce sont bien les énergies renouvelables. Pas le nucléaire ».

Concernant la cause animale, Nicolas Dupont-Aignan a validé 70 % des mesures de la charte d’engagements animaux proposée par les 29 ONG pour la protection animale. Nicolas Dupont-Aignan s’engage notamment à encourager l’utilisation de modèles non-animaux lors d’expérimentations, en garantissant la transparence des comités d’éthique et à garantir le droit à l’objection de conscience pour la dissection durant les études. Le candidat est en faveur de la chasse et ne s’engage en aucune mesure contre celle-ci. Il signe pour l’interdiction de toutes formes de dressage, lorsque les animaux sauvages sont mis au contact direct des publics et promet de lutter contre la maltraitance animale, notamment chez les cétacés.