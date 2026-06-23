Comment les villes tentent de résister aux îlots de chaleur

Des records de chaleur et d’humidité sont déjà en train d’être battus alors que nous ne sommes qu’à l’entame d’un été qui s’annonce caniculaire.

Ce sont nos villes, avec leurs surfaces asphaltées sombres, leurs véhicules rejetant des gaz d’échappement et leurs bâtiments piégeant la chaleur, qui font le plus les frais de ces chaleurs. Selon Climate Central, qui a évalué les profils thermiques de soixante-cinq aires métropolitaines américaines, de nombreux citadins subissent au moins 4,4°C de température supplémentaires uniquement en raison de la configuration de leur quartier.

Sur des cartes thermiques obtenues par satellite, ces températures élevées ressortent nettement et contrastent avec les banlieues environnantes. Cela a valu à ce phénomène son surnom : l’îlot de chaleur urbain. Depuis plus d’une décennie que ce champ d’étude s’est démocratisé, cet indicateur oriente les stratégies visant à atténuer la chaleur.

Selon les scientifiques, l’effet d’îlot de chaleur urbain peut constituer un repère utile, quoique parfois simpliste. Il permet de sensibiliser à la sévérité de la chaleur urbaine, mais selon les spécialistes, on peut, en s’y fiant, accorder une trop grande importance à la température au sol plutôt qu’aux effets de ces températures sur les humains. Les températures élevées sont associées à une hausse des décès de causes cardiovasculaires, de la mortalité liée aux maladies rénales chroniques et des insuffisances respiratoires.

Des scientifiques et des architectes ont commencé à rechercher des protections face à ces vagues extrêmes de chaleur urbaine. Certains endroits ont vu surgir un méli-mélo d’espaces verts, d’innovations architecturales et de progrès technologiques susceptibles d’aider les villes à atténuer ces températures accablantes.

Ces démarches nécessitent une précision chirurgicale, faute de quoi elles peuvent produire l’effet inverse. Aucune ville ne se ressemble, et les raisons pour lesquelles on cherche à y absorber la chaleur ne sont pas les mêmes, rappelle Mat Santamouris, professeur distingué d’architecture de haute performance de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. La chaleur pose des problèmes différents à différentes villes : dans certaines, il s’agit d’un symptôme chronique, tandis que dans d’autres, il s’agit d’une catastrophe qui exige une préparation aux situations d’urgence. L’adoption de stratégies inadaptées peut être coûteuse, voire néfaste.

« Chaque projet d’atténuation [de la chaleur] dans une ville devrait être élaboré par des spécialistes et testé, prévient Mat Santamouris. Sans quoi, l’on risque d’obtenir des résultats très médiocres, d’y consacrer un budget colossal et de voir augmenter les températures dans les villes. »

L’ART DÉLICAT DE LA CONSTRUCTION D’UNE VILLE RÉSISTANTE À LA CHALEUR

Chaque ville est vulnérable à la chaleur à sa propre façon.

Sydney et Dubaï surchauffent, car elles sont proches du désert. Dans ces environnements, les surfaces réfléchissantes peuvent renvoyer le rayonnement solaire, abaisser les températures et faire rétrécir la colonne d’air chaud au-dessus des villes.

À l’inverse, la chaleur d’Athènes vient de sa densité urbaine et le blocage de la circulation de l’air des montagnes voisines. À Athènes, la priorité est la ventilation : le refroidissement des toits à une température inférieure à celle de l’air ambiant en y installant verdure et matériaux réfléchissants. Cela attire un air plus lourd et plus dense dans les rues et permet l’entrée de brises marines dans la ville et, ainsi, l’évacuation de la chaleur.

D’autres villes ont adopté ces bonnes pratiques. Singapour, qui se réchauffe peu ou prou deux fois plus vite que la moyenne mondiale, est à l’avant-garde des innovations architecturales et technologiques en matière de refroidissement et a investi dans les espaces verts, dans les zones d’ombre et dans les réseaux de refroidissement souterrains.

Les surfaces réfléchissantes sur les trottoirs ou sur les toits se répandent, parfois dans la controverse, dans la lutte pour vaincre la chaleur. Les villes ont eu recours à une multitude de matériaux, qu’il s’agisse de peinture réfléchissante ou d’asphaltes plus clairs, pour refroidir les surfaces. Dans l’un des quartiers de Los Angeles les plus frappés par la chaleur, l’installation de revêtements réfléchissants sur les trottoirs a permis, lors d’une vague de chaleur survenue en 2022, d’obtenir une température plus basse de 1,9°C que celle des quartiers voisins, selon une étude publiée en 2024 dans la revue Environmental Research Communications.

Mais les surfaces réfléchissantes sont également devenues un sujet de discorde. « Je suis très favorable à la peinture blanche mais très en hauteur », déclare Vivek Shandas, professeur à l’Université d’État de Portland qui se focalise sur le développement de stratégies pour répondre aux conséquences du changement climatique sur les zones urbaines. « J’aime les revêtements qui ne renvoient pas nécessairement [la chaleur] directement là où les gens marchent. »

D’autres ont le sentiment que l’accent mis sur le refroidissement des surfaces passe à côté de l’essentiel.

« On refroidit des quartiers, mais pas nécessairement les gens », prévient V. Kelly Turner, professeur de planification urbaine à l’Université de Californie à Los Angeles qui dirige le Programme de recherche sur la chaleur du Centre Luskin pour l’innovation.

PLANTER LES BONS ARBRES AUX BONS ENDROITS

Autre moyen de rafraîchir une ville ? Davantage de végétation.

Medellin, en Colombie, a investi des millions d’euros dans des « couloirs verts », des artères luxuriantes et connectées traversant la ville conçues pour fournir des espaces frais et de l’ombre aux piétons.