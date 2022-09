Quelles sont les menaces qui pèsent sur les océans ?

Les activités humaines menacent les océans de la planète. Plus de 80 % de la pollution marine provient d'activités terrestres. Du blanchissement des coraux à l'élévation du niveau de la mer, des écosystèmes marins entiers évoluent rapidement.

Le réchauffement planétaire entraîne des modifications de la chimie des océans et de nombreux processus océaniques, et il menace de nombreuses espèces d'animaux marins qui ne peuvent pas faire face à des températures plus élevées. La surpêche est un problème grave dans de nombreuses régions du monde. Les défenseurs de la nature préconisent la création de vastes réserves marines pour protéger la biodiversité des océans.

MENACES