Redécouvrir l'Amazonie : pourquoi s’est-on à ce point trompés sur cette région ?

Certaines populations les accueillent avec générosité – leur proposant comme nourriture du manioc, de l’igname, du maïs et des tortues. Mais, en ce jour de juin, à presque 1000 km de l’estuaire de l’immense fleuve, ils sont attaqués par des guerriers menés par des femmes féroces « combattant si courageusement que les hommes à leurs côtés n’osaient pas leur tourner le dos ». Carvajal, qui finit avec une flèche dans le flanc, les compare aux Amazones de la mythologie grecque. Son récit du voyage – première traversée de l’Amérique du Sud par un Européen – sera par la suite qualifié de fantaisiste par les autorités espagnoles. Mais le terme d’« Amazonie » restera pour identifier cette vaste et complexe région. Depuis, celle-ci a nourri de nombreux mythes, que les archéologues et d’autres scientifiques ont seulement commencé à déconstruire ces dernières années.

En cliquant sur une image satellite de l’Amazonie, on se laisse facilement prendre au piège de la légende de la forêt vierge. Elle ressemble à un manteau vert, avec ses 344 milliards d’arbres recouvrant presque toute la moitié nord de l’Amérique du Sud. Zoomer révèle un dédale de vallées fluviales. Plus de 6 200 cours d’eau s’écoulent sur un territoire qui fait presque la taille des États-Unis contigus. L’Amazonie est la plus vaste forêt tropicale humide de la planète et celle qui renferme la plus grande biodiversité. Elle abrite environ 10 % des espèces végétales et animales présentes sur la Terre, dont 40 000 espèces de plantes à graines, 2 400 espèces de poissons, 1 300 espèces d’oiseaux et 1 500 espèces de papillons. On pourrait croire qu’un tel endroit est resté en grande partie inviolé. Mais c’est là une des idées fausses les plus tenaces que les scientifiques s’emploient à réfuter depuis quarante ans.