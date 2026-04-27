La mer d’Aral, asséchée par l’obsession soviétique pour l’or blanc

Muhammad Solih est assis dans un bureau dans le bâtiment du Syndicat des écrivains ouzbeks, sous un portrait d’un obscur poète soviétique qui, m’explique-t-il, « a souffert de l’oppression de Staline ». En tant que membre d’un comité de scientifiques et d’écrivains organisés pour œuvrer à la survie de la mer d’Aral, il consacre le plus clair de son temps à prendre la parole et à écrire au sujet de la tragédie.

« Le simple fait de pouvoir faire cela, c’est déjà quelque chose, me confie-t-il. Avant, il était presque impossible de parler publiquement du problème, mais tout le monde était au courant. Certains disent que rien n’a été fait à cause de la discrimination, car cela se passe dans l’Ouzbékistan musulman. Je ne peux pas dire si cela est vrai, mais il y a sans aucun doute un manque d’intérêt officiel. Par exemple, je n’arrive pas à comprendre pourquoi il est si difficile pour les journalistes étrangers d’obtenir la permission de se rendre à la mer [d’Aral]. »

Après plusieurs mois à attendre une autorisation, une équipe de National Geographic a obtenu la permission de voyager jusqu’à la mer d’Aral. Nous y sommes arrivés par le sud, en passant par l’ancien centre de pêche de Mouïnak, désormais ville désolée, sans débouché maritime, située à plus de 30 km dans les terres. Il y a moins de vingt-cinq ans, Mouïnak était au bord de la mer.

Depuis les années 1960, période à laquelle apparurent les premiers symptômes du problème, la mer d’Aral a perdu 40 % environ de sa superficie, soit près de 29 000 km² de ce qui n’est plus qu’une vaste étendue aride et incrustée de sel. Parfois, la lumière du soleil joue sur le sel de telle sorte que ce qui fut la mer semble enveloppé de lamé. Et cela s’étire à l’infini, laissant à l’imagination la tâche de se la figurer telle qu’elle était, vaste et claire et regorgeant de poissons.

Il s’est écoulé assez de temps pour qu’une certaine végétation pousse sur le fond asséché de la mer, mais le chlorure de sodium et le sulfate de sodium présents là sont trop toxiques pour qu’y pousse autre chose qu’une petite plante buissonneuse, la solianka. Celle-ci possède des fleurs rouge vif, et le contraste de cette couleur avec le décor est saisissant, comme une rougeur sur les joues grises d’un cadavre.

Le lit de l’Amou-Daria est sec à l’endroit où il atteint la mer ; l’eau a été captée en amont à des fins d’irrigation. Son plus grand détournement est le canal d’irrigation de Karakoum, à plus de 800 km de là. Il s’agit d’une infrastructure massive qui s’étire sur plus de 1 350 km parallèlement aux frontières de l’Afghanistan et de l’Iran.

Les eaux de l’Amou-Daria commencèrent à couler dans le canal, le plus long du monde, en 1956. Mais ce n’est que dans les années 1960 que l’équilibre délicat entre l’apport d’eau et l’évaporation de la mer (l’Aral n’ayant que cette dernière pour tout exutoire) s’effondra. Depuis lors, la production de coton a doublé.

Finalement, certains responsables du parti en Ouzbékistan et à Moscou furent impliqués dans une escroquerie visant à gonfler les chiffres de production et à détourner des paiements gouvernementaux pour du coton déclaré mais inexistant. Parmi les inculpés figurait notamment Iouri Mikhailovitch Tchourbanov, premier vice-ministre de l’Intérieur et gendre de l’ancien dirigeant soviétique Léonid Ilitch Brejnev. Il est aujourd’hui en prison, condamné pour avoir accepté l’équivalent d’un million de dollars en pots-de-vin (soit 2,5 millions d’euros environ aujourd’hui).

Entre 1926 et 1960, les deux fleuves déversaient en moyenne 55 km3 d’eau dans la mer chaque année, suffisamment pour remplir 219 000 milliards de verres de 25 cL. Désormais, seule une fraction de cela y parvient. Et parfois il s’y déverse à peine un filet de salive.