Montagnes de l’Altaï : pour les nomades mongols, un lien sacré à la terre

L’automne dernier, Bazar Losol, un pasteur mongol, a guidé notre petit groupe d’aînés dans les montagnes de l’Altaï. Quand la lumière de l’après-midi a frappé les parois rocheuses, un ensemble de pétroglyphes représentant des serpents, des bouquetins, des oiseaux, des soleils et des lunes est apparu sous nos yeux. Nous les vénérons comme des messagers nous reliant aux cieux, à la terre et au monde souterrain. La beauté de Bayan-Öndör (« riche et haut ») m’a subjuguée. Pourtant, j’ai ressenti un léger malaise, comme si quelque chose manquait.

C’est alors que Bazar Losol est sorti de l’ombre. Les motifs complexes et chatoyants de son deel bleu foncé, l’habit traditionnel des nomades, semblaient refléter les symboles gravés dans la pierre. À cet instant, j’ai compris la raison de mon trouble : ce lieu sacré était dépourvu de présence humaine. Contrairement à l’approche occidentale, qui exclut souvent l’homme des sites naturels pour les protéger, notre tradition s’appuie sur la relation avec la nature. La solennité de Bazar Losol et sa profonde vénération pour ce lieu reflètent notre philosophie en matière de conservation : l’idée d’un lien indéfectible unissant l’homme, la nature et la culture. Un lien sur lequel repose aussi le travail inlassable des groupes autochtones qui ont permis de faire de Bayan-Öndör une zone communautaire protégée. Grâce à leur engagement, les trésors de cette région ont été en grande partie préservés.