Sécheresse : des chèvres déployées pour empêcher les feux de forêt en Californie

WHITTIER, CALIFORNIE - Depuis un sommet ensoleillé de la réserve de Puente Hills, le panorama s’étend des gratte-ciel du centre-ville de Los Angeles jusqu’au bord de l’océan Pacifique. Entre les deux, les collines vertes et brunes sont tachetées de jaune par la moutarde noire en fleur, une plante envahissante qui représente une menace croissante en Californie.

Originaire d’Europe et d’Asie, la moutarde noire supplante la végétation indigène parce qu’elle pousse à profusion et que ses racines produisent des substances biochimiques qui empêchent les graines des autres plantes de germer. Mais c’est sa période de croissance qui en fait une menace toute particulière : elle se développe au printemps et peut atteindre les 2,5 mètres de haut, pour ensuite mourir et se transformer en un dangereux amadou au début de l’été.

L’accumulation de végétation morte dans les parcs et les zones sauvages, ainsi que les effets du changement climatique, ont accéléré la récurrence des feux de forêt dévastateurs en Californie. En 2021, l’État a perdu plus de 800 000 hectares de nature sauvage à cause des feux de forêt, et les incendies de grande ampleur, qui brûlent plus de 40 000 hectares, sont de plus en plus fréquents. Selon les météorologues, l’association entre l’hiver sec de cette année et la poursuite de la pire sécheresse depuis au moins 1 200 ans impliquent que la saison des incendies de 2022 pourrait être catastrophique.

Par le passé, avant les saisons des incendies, les gestionnaires des terres comptaient traditionnellement sur les herbicides et le travail humain pour désépaissir les plantes et les broussailles afin de réduire la charge de combustible, c’est-à-dire la quantité de matériaux inflammables qui peuvent brûler lors d’un incendie. Mais l’accès aux terrains montagneux du sud de la Californie peut être difficile, et ces pratiques traditionnelles de défrichage sont susceptibles de laisser derrière elles des graines qui peuvent germer l’année suivante.

C’est pourquoi, en Californie, de plus en plus de personnes se tournent vers une solution à quatre pattes : les chèvres. Le déploiement de chèvres pour débarrasser les terres de la végétation est une pratique ancestrale, mais dans une période dans laquelle les incendies de forêt s’aggravent dans le monde entier, des endroits aussi divers que la Grèce, l’Australie et d’autres régions des États-Unis, comme l’Arizona et le Colorado, se tournent vers ces herbivores pour aider à prévenir des incendies.

Depuis six ans, l’entreprise californienne d’Alissa Cope loue des troupeaux de chèvres à divers clients qui ont besoin de ces animaux pour manger la végétation indésirable et les plantes envahissantes.

« Quand nous avons commencé, c’était pour restaurer des habitats, et j’en avais assez de déverser des litres d’herbicides sur tout », explique Cope, propriétaire du Sage Environmental Group, une société spécialisée dans la planification environnementale axée sur les ressources naturelles.

« Lorsque les chèvres mangent les graines, elles passent par leur tube digestif et deviennent non viables. Elles ne poussent plus lorsqu’elles sont sorties par l’autre bout, ce qui est vraiment étonnant. »

Par une claire matinée de printemps, dans la réserve de Puente Hills, un parc de 1 500 hectares situé dans les Transverse Ranges, une centaine de chèvres de couleurs et de tailles différentes s’affairent dans un grand enclos. Lorsque le portail s’ouvre, les animaux sortent au trot et dévorent immédiatement les mauvaises herbes et la moutarde noire environnantes, que les missionnaires franciscains espagnols auraient apportées avec eux au 18e siècle.