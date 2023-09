Quelles seront les villes encore habitables dans un monde en proie au changement climatique ?

En outre, ces communautés ne sont pas non plus à l’abri du changement climatique. « Nous avons connu plusieurs journées cet été où la qualité de l’air était très mauvaise à cause des feux de forêts canadiens. Donc, l’idée que Duluth serait "immunisée face au changement climatique" n’est pas exacte, ajoute-t-elle. Notre ville, comme partout ailleurs, sera confrontée aux effets négatifs du changement climatique. »

Selon la communauté scientifique, les ouragans plus intenses et plus longs et la montée du niveau de la mer sont susceptibles de changer la vie dans les régions côtières et ailleurs : dans le sud-est des États-Unis seulement, 13 millions de personnes pourraient devenir réfugiées d’ici à la fin du siècle. Selon certains chercheurs, les tornades se déplacent vers l’est et vers des régions plus densément peuplées du Sud, possiblement à cause de tendances climatiques changeantes. Les feux de forêt deviennent partie intégrante de la vie dans l’Ouest américain, et la récente dévastation de l’île hawaïenne de Maui illustre la nature imprévisible du changement climatique.