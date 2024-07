Sommaire du magazine National Geographic du mois d’août 2024 : La renaissance de la Seine

La Seine a eu un profond impact sur l’histoire et la culture du pays. Du Moyen-Âge à nos jours, de Lutèce à Paris, la Seine a été le théâtre de violentes batailles et événements politiques majeurs. Elle fut également témoin de prouesses architecturales dont la renommée dépasse nos frontières et source d’inspiration pour de nombreux artistes peintres. Avec les Jeux Olympiques, ce fleuve emblématique écrit une nouvelle page de son histoire et influence une nouvelle génération pour construire un avenir plus propre.