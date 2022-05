Tout comprendre sur : les énergies renouvelables

L’ÉOLIEN : L'exploitation du vent comme source d'énergie a commencé il y a plus de 7 000 ans. Aujourd'hui, les éoliennes générant de l'électricité prolifèrent dans le monde entier, et la Chine, les États-Unis et l'Allemagne sont les principaux producteurs d'énergie éolienne. Entre 2001 et 2017, la capacité éolienne cumulée dans le monde a été multipliée par plus de 22, passant de 23 900 mw à plus de 539 000 mégawatts.

Certaines personnes peuvent s'opposer à l'apparence des éoliennes à l'horizon et à leur bruit, mais l'énergie éolienne, dont les prix sont en baisse, s'avère une ressource trop précieuse pour être niée. Alors que la plupart de l'énergie éolienne provient d'éoliennes terrestres, des projets offshore apparaissent également, principalement au Royaume-Uni et en Allemagne. Le premier parc éolien offshore américain a ouvert ses portes en 2016 à Rhode Island, et d'autres projets offshore prennent de l'ampleur. Un autre problème des éoliennes est qu'elles représentent un danger pour les oiseaux et les chauves-souris, tuant des centaines de milliers d'entre eux chaque année, pas autant que les collisions avec les vitres et d'autres menaces comme la perte d'habitat et les espèces envahissantes, mais suffisamment pour que les ingénieurs travaillent sur des solutions pour les rendre plus sûres pour la faune volante.

LE SOLAIRE : Des toits des maisons aux fermes à grande échelle, l'énergie solaire est en train de remodeler les marchés de l'énergie dans le monde entier. Au cours de la décennie 2007-2017, la capacité énergétique totale installée dans le monde à partir de panneaux photovoltaïques a augmenté de 4 300 pour cent.

Outre les panneaux solaires, qui convertissent la lumière du soleil en électricité, les centrales solaires à concentration (CSP) utilisent des miroirs pour concentrer la chaleur du soleil et en tirer de l'énergie thermique. La Chine, le Japon et les États-Unis mènent la transformation solaire, mais le solaire a encore un long chemin à parcourir, ne représentant qu'environ deux pourcents de l'électricité totale produite aux États-Unis en 2017. L'énergie solaire thermique est également utilisée dans le monde entier pour la production d'eau chaude, le chauffage et le refroidissement.