Un vortex polaire s'apprête à faire grelotter les États-Unis

Les courants-jets sont propulsés vers l'avant. Des différences de températures plus importantes créent des vents plus rapides.

Ces courants-jets ont tendance à se situer à la même altitude que les avions, à 30 000 pieds du sol, et les pilotes les attrapent souvent pour voyager plus vite et économiser du carburant. Les courants-jets peuvent également être à l'origine de changements météorologiques tels que des fronts froids et des vagues de chaleur.

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, un courant-jet polaire puissant se déplaçant à peu près à la même latitude que le vortex rend ce dernier plus stable et emprisonne l'air froid de l'Arctique à l'intérieur du cercle polaire. Mais il arrive que le courant-jet polaire s'affaiblisse, se déplaçant autour du globe selon un schéma ondulé appelé oscillations arctiques, avec des pics et des creux qui permettent à l'air chaud du sud de se déplacer vers le nord et à l'air froid de l'Arctique de s'engouffrer vers le sud.

LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les scientifiques étudient l'influence du réchauffement des températures sur les phénomènes météorologiques tels que les tempêtes hivernales, même aux Etats-Unis où les hivers sont de plus en plus doux.

Mais la question de savoir si le vortex polaire aura davantage tendance à envoyer de l'air froid vers le sud à mesure que la planète se réchauffe fait l'objet de recherches et de débats scientifiques actifs. La question porte essentiellement sur la manière dont le réchauffement des températures aux pôles affectera le courant-jet polaire.

Les scientifiques constatent aujourd'hui que la Terre se réchauffe plus rapidement aux pôles qu'aux latitudes moyennes, ce qui signifie que le contraste de températures qui détermine les courants-jets a diminué.