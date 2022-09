Avec la sonde DART, la NASA s'entraîne à sauver le monde

L'objectif de ces observations est d'identifier d'éventuels éclaircissements sur le système Didymos, ce qui apportera des informations cruciales sur la quantité de poussière et de roche pulvérisée soulevée par l'impact. Une trentaine de télescopes terrestres vont se mettre au travail pour calculer précisément la nouvelle orbite de Dimorphos. En 2026, la sonde Hera construite par l'Agence spatiale européenne (ESA) se présentera pour évaluer les conséquences de la collision.

« Cette mission inaugurale de défense planétaire marque un tournant dans l'histoire de l'humanité, » déclarait Bobby Braun, directeur du service exploration de l'APL, à l'occasion d'une conférence pré-impact tenue le 12 septembre. « Pour la toute première fois, nous allons modifier de façon mesurable l'orbite d'un corps céleste dans l'univers. »

RENCONTRE AVEC DIMORPHOS

La sonde DART a quitté la Terre au sommet d'une fusée Falcon 9 le 23 novembre 2021, avant de mettre le cap sur son rocheux destin.

Didymos est un astéroïde de type S, l'une des catégories les plus répandues chez les astéroïdes géocroiseurs. Comme bon nombre de ses pairs, Didymos est une relique des balbutiements du système solaire et contient de précieux renseignements sur ce à quoi ressemblait notre voisinage, il y a 4,5 milliards d'années.

En revanche, Dimorphos était resté un mystère jusqu'à la nuit passée. Les scientifiques lui attribuaient une composition similaire à celle de Didymos, plus proche d'un agglomérat lâche de débris que d'un objet uniforme, mais sa masse, sa forme et sa composition étaient inconnues. Dans les semaines qui ont précédé l'impact, les membres de l'équipe ont commencé à spéculer sur l'aspect de Dimorphos. Par exemple, un astéroïde en forme d'os ou de donut serait plus difficile à percuter, alors qu'un objet arrondi offrirait plus de facilité.

À mesure que DART progressait vers sa fatale destinée, la caméra embarquée DRACO a enfin pu poser les yeux sur le satellite : un objet ovoïde avec des rochers visibles en surface. Deux minutes avant l'impact, Dimorphos occupait l'intégralité du champ de vision de la caméra. En capturant une image par seconde, DRACO a pu reconstituer une séquence d'approche finale qui contient une mine d'or de données et a révélé que la mission était un succès. Lorsque les transmissions de DART ont pris fin, l'équipe savait que la sonde avait atteint sa cible.

« Nous aurons des images jusqu'à un certain point, nous assisterons donc en direct aux derniers instants de la sonde DART, » avait déclaré Chabot avant l'impact.

FLÉCHETTES SPATIALES

Pendant la majeure partie de ses dix mois de voyage, la sonde DART n'a même pas vu voir sa cible ; elle était guidée de façon autonome jusqu'à son point de rencontre avec Dimorphos par un logiciel de navigation embarqué. Une fois le duo d'astéroïdes en vue, à peine quelques pixels, le système SMART Nav de la sonde a pu verrouiller la trajectoire sur Didymos. Lors de l'approche finale, environ 50 minutes avant l'impact, le système a basculé sur Dimorphos et guidé la sonde sur le site d'impact. Il était essentiel de s'assurer que la sonde visait le bon objet.

« C'est une période très stressante pour nous, » avait déclaré Evan Smith, ingénieur adjoint de la mission DART, lors d'une réunion avant l'impact. « Nous allons surveiller la télémétrie de très près, effrayés, mais surexcités. »

« Nous n'avons qu'un seul essai, alors il faut tenter le tout pour le tout, » avait-il poursuivi. « Il y a encore une fenêtre dans deux ans, mais nous ne voulons pas jouer sur ce terrain. »

Afin de tester le précieux système de guidage, la caméra DRACO s'est tournée vers Jupiter et ses quatre lunes majeures durant les mois de juillet et d'août dernier. En regardant la lune de glace Europe jaillir de l'ombre de Jupiter, DART a pu s'entraîner à verrouiller un petit objet émergeant derrière un objet plus imposant, tout comme il devrait le faire pour Dimorphos apparaissant aux côtés de son compagnon juste avant la collision.

En ce qui concerne l'alignement du tir, c'était un peu comme jouer aux fléchettes, selon l'ingénieur des systèmes de la mission, Elena Adams, sauf que vous jetez la fléchette depuis l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle sur une cible se trouvant à l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry.

« La fléchette en elle-même ne mesure que 2,5 mm, c'est minuscule, vous l'apportez à Paris-Charles de Gaulle pour la jeter sur Lyon-Saint Exupéry et vous touchez le centre, sauf que vous ne savez pas où se trouve la cible, » avait illustré Adams devant les journalistes.