Quelle place pour l'Europe dans les étoiles ?

Annoncé en grande pompe par la NASA en 2021 et développé sur fond de différends géopolitiques avec la Chine, le projet Artemis vise l’envoi de différentes missions habitées sur la Lune et, à plus long terme, sur Mars. Si la première course à l’espace s’est particulièrement jouée entre les blocs Est et Ouest, l’Europe s’est distinguée comme un acteur important sur la scène de l’aérospatiale. Depuis la création de différents lanceurs tels que les fusées Ariane et Vega, l’Europe est aujourd’hui un partenaire de choix pour la NASA.

Sur les plus de 18 milliards d’euros de budget trisannuel que l’ESA négocie actuellement avec ses États membres, près de 3 milliards seraient destinés au financement de projets d’exploration habitée. « Nous demandons deux choses : la première, c’est la continuité des accords internationaux pour […] l’exploitation de la Station internationale jusqu’en 2030, [mais aussi] la construction de deux éléments pour le Gateway, la station circumlunaire américaine, les modules de service européens [Ndlr : European Service Module (ESM)], qui vont propulser le vaisseau habité Orion du programme Artemis vers ce Gateway et le faire revenir, [ainsi que] la continuité du programme de retour des échantillons martiens », présente le docteur Didier Schmitt, en charge de la Stratégie et de la Coordination à la direction de l’Exploration robotique et habitée de l’Agence spatiale européenne (ESA). « [La deuxième], c’est le financement de nouveaux programmes. »

Rassemblant à la fois des projets inédits et des mises à jour de programmes déjà bien avancés, ces demandes pourraient permettre à l’ESA de faire face à l’évolution constante du monde de l’exploration aérospatiale. Ainsi, pour palier le retrait de l’agence russe Roscosmos du projet ExoMars, initialement prévu avec un lancement depuis le Kazakhstan et un atterrissage sur Mars, le tout grâce à des technologies russes, l’ESA s’est tournée vers la NASA pour demander à lancer leur rover Rosalind Franklin avec un système « entrée dans l’atmosphère, descente et atterrissage » (en anglais, « entry, descent and landing »). Conçu par l'ESA elle-même, le rover permettrait la recherche de traces de vies passées sur la planète rouge. « Ce serait une opportunité d’obtenir l’indépendance européenne pour l’atterrissage sur Mars », affirme le chargé de la stratégie.

Une autre part importante du budget d’exploration serait dédiée à la réalisation d’un alunisseur européen, destiné à être lancé par le nouveau lanceur d’ArianeGroup, Ariane 6. « L’idée est de mettre la masse maximale sur Ariane 6 Evolution d’ici 2030, ce qui nous permettrait d’envoyer 10 tonnes en orbite lunaire [dont] 2 tonnes de matériel aluni. […] Ce serait la première fois que l’Europe atterrirait sur la Lune. Nous le ferions ensuite tous les deux ans. Nous sommes en train d’écrire un accord avec la NASA pour que, en échange de ce matériel apporté dans le cadre de la mission Artemis, ils posent des astronautes européens. »

Un symbole de collaboration fort entre les deux agences, dont les échanges reposent avant tout sur le troc. « Lorsque l’on envoie Thomas Pesquet dans l’espace, on ne donne pas d’argent aux Américains : en échange, nous développons plutôt des technologies en Europe. Par exemple, pour notre participation dans le Gateway, nous avons déjà signé un accord pour l’envoi de trois astronautes [européens]. Il nous reste encore à en faire descendre un avant la fin de cette décennie. »