Avec Artemis I, la NASA retourne (enfin) sur la Lune

C'était sans compter une nouvelle fuite d'hydrogène apparue à peine quelques heures avant le décollage. Alors que les réservoirs de la fusée étaient pleins, la NASA a dépêché une équipe sur le pas de tir pour resserrer à la main les boulons de la valve défectueuse. « La fusée est vivante. Elle craque, elle respire, c'est assez effrayant, » déclarait Trent Annis, l'un des techniciens chargés de la réparation, juste après le décollage. « Mon cœur battait à 100 à l'heure, j'étais très nerveux, mais oui, on a fait le travail aujourd'hui. »

Après un ultime retard dû à cette réparation valeureuse et impromptue, la mission Artemis I a enfin pu se libérer du joug de la gravité. Le décollage n'était que l'ouverture d'une délicate symphonie. Après 2 minutes et 12 secondes de vol, les propulseurs du SLS se sont détachés pour aller rejoindre l'océan Atlantique ; 6 minutes et 18 secondes plus tard, c'était au tour de la masse orange vif du premier étage d'entamer sa descente vers l'océan Pacifique. L'étage supérieur a ensuite continué sur sa lancée avant de libérer, une heure et demie plus tard, la capsule Orion à destination de la Lune.

Le 21 novembre, Orion exécutera une manœuvre critique en allumant son moteur principal pour se rapprocher de la surface lunaire, jusqu'à une altitude de 96 km, avant de rejoindre une orbite plus éloignée à l'aide d'un nouvel allumage du moteur, le 25 novembre. Six jours plus tard, Orion mettra à nouveau les gaz pour quitter la Lune et regagner sa planète natale.

Après une descente mouvementée à travers l'atmosphère terrestre, Orion ouvrira ses trois parachutes pour plonger dans l'océan, le Pacifique, probablement, mais avec un plan de secours vers l'Atlantique. La récupération du vaisseau spatial par l'armée des États-Unis impliquera plus de 500 participants, une répétition grandeur nature cruciale pour les futures missions habitées. Avant même l'amerrissage de la capsule, l'équipe aura effectué six essais de récupération avec des maquettes, ainsi qu'une répétition complète quelques jours avant la grande première.

« Nous avons pris beaucoup de plaisir, mais nous avons également beaucoup travaillé, » témoigne Melissa Jones, responsable de l'atterrissage et des opérations de récupération pour la NASA. « Nous n'avons pas récupéré de capsule dans l'eau depuis plus de 50 ans, il a donc fallu tout reprendre à zéro. »

UN PIED-À-TERRE DANS L'ESPACE

L'immense fusée, la capsule en forme de dôme, la Lune ; malgré ces similarités avec Apollo, l'ambition du programme Artemis est différente. Cette fois, comme l'affirme la NASA, nous n'allons pas sur la Lune pour de courtes expéditions, nous y allons pour rester.

Prévue au plus tôt pour mai 2024, la mission Artemis II enverra un équipage de quatre astronautes en orbite autour de la Lune. L'agence a ensuite programmé la mission Artemis III qui marquera la première excursion habitée sur le sol lunaire. Deux astronautes seront transférés de la capsule Orion en orbite vers l'atterrisseur conçu par SpaceX qui les attendra pour les déposer à la surface. La cible est un site proche du pôle Sud lunaire où se trouvent de la glace et d'autres ressources essentielles au maintien d'une présence humaine à long terme.

Les véhicules pour Artemis II et III sont déjà en construction. À La Nouvelle-Orléans, au cœur du centre d'assemblage Michoud de la NASA, les ingénieurs apportent les dernières finitions au premier étage orange du SLS pour la mission Artemis II. Pendant ce temps, au centre spatial Kennedy, des techniciens en combinaison intégrale assemblent la capsule Orion pour la même mission. Dans une autre section de la même salle inondée de blanc, c'est le vaisseau de la mission Artemis III qui prend forme.