Que sait-on de LHS 475b, l'exoplanète jumelle de la Terre ?

Il s’agit d’une première dans l’histoire de l’exploration spatiale. Grâce aux données rassemblées par le projet Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), une équipe de l’université Johns Hopkins a pu confirmer la présence d’une exoplanète rocheuse à 41 années-lumière de la Terre.

À l’origine, la présence de LHS 475b a été supposée en raison d’une diminution de la luminosité de son étoile. Le satellite TESS repose en effet sur la détection de ce type de phénomène, qui peut s’expliquer par la présence d’une comète ou d’une planète.

« Au début, c’était une planète candidate, parce que sa petite taille donnait un signal assez faible », raconte Guangwei Fu, doctorant de l’Université du Maryland et membre de l’équipe responsable de la découverte. « Nous avons tout de même décidé de poursuivre avec le télescope spatial James Webb (JWST) pour confirmer s’il s’agissait bien d’une planète, grâce à son orbite et son passage récurrent devant l’étoile, et non d’une interférence due à une étoile proche. »

Le télescope James Webb est le tout dernier télescope spatial de la NASA, développé en collaboration avec l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’agence spatiale canadienne (CSA). Son lancement s’est fait le 25 décembre 2021 et il est arrivé à son poste d’observation courant janvier 2022.

Tout comme son prédécesseur Hubble, le JWST a pour mission d’observer l’espace. Pour ce faire, l’observatoire spatial utilise un outil appelé NIRSpec, un spectrographe à infrarouge extrêmement puissant qui lui permet de collecter des images à des distances qui n’avaient encore jamais été atteintes.