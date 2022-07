Les nouvelles images du télescope James Webb donnent à voir la beauté du cosmos

Le JWST a également capturé le Quintette de Stephan, cinq galaxies situées à environ 290 millions d’années-lumière, dont quatre sont enfermées dans une danse cosmique tourbillonnante. Deux de ces galaxies sont en train de fusionner, chauffant des amas de gaz et de poussière et alimentant la naissance de nouvelles étoiles.

Vient compléter cette première série d’images un spectre de l’exoplanète WASP-96b, un monde géant situé à environ 1 150 années-lumière qui tourne autour de son étoile tous les 3,4 jours. Ce spectre contient des indications sur la composition atmosphérique de la planète, ainsi que des informations sur les nuages et les brouillards.

« Ce que vous pouvez voir ici est une signature révélatrice, l’empreinte chimique de la vapeur d’eau dans l’atmosphère de cette exoplanète spécifique », explique Knicole Colón, astrophysicienne à la NASA. « Beaucoup plus de choses sont à venir. »

TOUT UN PROCESSUS

Jusqu’à quelques jours avant leur publication, les premières images en couleur du JWST étaient un secret bien gardé : un mystère qui a suscité l’impatience et alimenté les paris des astronomes. Puis, le 8 juillet, l’agence spatiale a publié la liste des cibles du télescope : toutes, un peu par hasard, se trouvent dans le ciel méridional de la Terre.

« Bien sûr, nous examinerons aussi le ciel septentrional », confirme Zurbuchen à National Geographic.

Le processus de sélection des cibles a pris des années, explique Klaus Pontoppidan du STScI. Un petit comité a d’abord proposé plus de soixante-dix cibles potentielles, choisies pour leur valeur esthétique et scientifique, et pour leur aptitude à être mises en évidence par les instruments du JWST. L’équipe a ensuite supprimé les objets qui chevauchaient des projets prévus pour la première année d’exploitation scientifique du JWST. Enfin, c’était une question de hasard : voir quelles cibles étaient visibles une fois que le télescope avait terminé ses six mois de préparation pour commencer ses observations.

« Le processus a été long », raconte Pontoppidan, qui a dirigé l’équipe de production des images. « Mais aussi, le simple fait de savoir que l’on voit quelque chose pour la première fois… il y a très peu de personnes dans le monde qui peuvent voir quelque chose pour la première fois. Nous nous sentons tellement privilégiés. »

Une fois les images transmises à la Terre, DePasquale et Alyssa Pagan du STScI se sont attelés à leur traitement : ils ont calibré les informations provenant des différents instruments, réfléchi à la manière de cadrer les objets, et appliqué les couleurs. Le JWST voit l’univers dans des longueurs d'onde infrarouges, qui sont plus longues que ce que l’œil humain peut percevoir. DePasquale et Pagan ont donc appliqué une palette qui correspond aux couleurs que nous voyons : les plus grandes longueurs d’onde sont rouges, le vert est intermédiaire et les plus petites longueurs d’onde sont bleues.

Aussi impressionnante que soit cette première série d’images, Pontoppidan et DePasquale promettent que d’autres seront bientôt dévoilées. DePasquale confie que sa préférée parmi les premières cibles du JWST n’a pas encore été révélée : un objet qui l’a captivé pendant son travail de traitement et de coloration.

« C’était tellement impressionnant », ajoute-t-il. « De temps en temps, je prenais une grande respiration, je m’asseyais, je sortais ma tête des pixels pendant une minute, je regardais l’image dans son ensemble. Et je ressentais juste ce sentiment écrasant de stupeur et d’émerveillement, et je me sentais extrêmement chanceux d’être là, à ce moment précis. »

C’EST NOTRE HISTOIRE

La découverte de ces nouvelles vues de l’univers dans toute sa splendeur et sa profondeur peut presque être transcendante, selon Elizabeth Kessler, de l’université de Stanford, qui étudie l’esthétique de l’imagerie astronomique.

« Une longue tradition bien établie consiste à réfléchir au fait de regarder les étoiles, et sur la façon dont cela nous encourage, en tant qu’êtres humains, à penser à notre place dans le cosmos, à notre relative insignifiance, à sa vaste taille, à tout ce qu’il y a à savoir », explique-t-elle. « Tout cela peut nous faire nous sentir minuscules, mais nous rappelle également que nous pouvons réellement acquérir un certain niveau de compréhension, un certain niveau de connaissance. »

Kessler compare ces images à l’ensemble des œuvres d’art représentant des paysages impressionnants de l’Ouest américain : des endroits comme le Grand Canyon, Yellowstone et Yosemite qui sont aujourd’hui des parcs nationaux. DePasquale se souvient également de ces paysages du 19e siècle, notamment lorsqu’il observe l’image de la nébuleuse de la Carène. « C’est tellement vif, et les couleurs ressortent tellement. »

Voir l’univers sous un nouveau jour tout en se délectant de la découverte et en appréciant l’immensité de l’inconnu, c’est presque exactement ce que le philosophe allemand Emmanuel Kant décrivait au milieu du 18e siècle comme l’expérience du sublime : une rencontre, souvent avec quelque chose dans la nature, que l’on peut comprendre rationnellement mais que l’on ne peut pas pleinement concevoir, ce qui conduit à un sentiment simultané de frustration et d’appréciation de l’ampleur du phénomène.

Selon Kessler, ce qui distingue le sublime du simple émerveillement se trouve dans les racines du mot lui-même, un terme emprunté à la chimie. « C’est un mouvement d’un état à un autre », dit-elle. « Et ce concept est lié à la façon dont un objet tel que le JWST parvient à nous montrer ce qui se trouve au-delà de notre vision. »

En observant la beauté de la nébuleuse de l’anneau austral, le nombre impressionnant de galaxies dans l’image de champ profond ou encore le chaos des collisions cosmiques dans le Quintette de Stephan, on est confronté à une nouvelle perception de l’immensité de la réalité.

« C’est notre histoire que nous voyons là-haut », reprend Zurbuchen. « Il n’y a aucun moyen d’expliquer et de comprendre notre vie, qui nous sommes aujourd’hui, comment nous sommes construits, sans regarder les étoiles. Parce que c’est là que se trouve notre histoire, une histoire qui a commencé au début de l’univers. »