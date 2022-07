Le télescope James Webb livre ses premières images des profondeurs de l'Univers

Zurbuchen la décrit comme une « photo d’action », car la lumière de ces galaxies en arrière plan, qui paraissent innombrables, est amplifiée et déformée par l’immense gravité d’un amas de galaxies, appelé SMACS 0723, au premier plan. Cet amas massif, qui se trouve à quatre milliards d’années-lumière de la Terre, agit comme une lentille grossissante, permettant à la lumière de galaxies extrêmement anciennes et beaucoup plus lointaines d’apparaître sur le cliché.

« Il est clair que la lumière arrive jusqu’à nous en empruntant un chemin vraiment complexe », ajoute Zurbuchen. « Je pense que c’est d’une beauté presque écrasante, sachant que les photons photographiés ici sont dans l’espace, et se dirigent vers cette caméra depuis plus de 13 milliards d’années. Pour moi, c’est époustouflant. »

Ce n’est pas la première fois que des scientifiques orientent un télescope vers et attendent de voir ce qu’il en ressort. En 1995, le télescope spatial Hubble a observé le vide pendant une centaine d’heures, un effort qui a produit l’une des images les plus révolutionnaires de la science : un morceau d’espace parsemé de galaxies qui a profondément transformé notre conception de l’Univers et des objets qui le peuplent.

Hubble a continué à produire des images de plus en plus profondes, étendant ainsi la capacité du télescope à voir dans l’univers primitif. De la même manière, le JWST produira des clichés toujours plus profonds du cosmos, extirpera des secrets de l’obscurité et dévoilera des réalités que les humains n’ont jamais vues auparavant… voire jamais imaginées.

« Nous entrons désormais dans une nouvelle phase de découverte scientifique. En s’appuyant sur l’héritage de Hubble, le télescope spatial James Webb nous permet de voir dans l’espace plus profondément que jamais auparavant, et avec une clarté stupéfiante », a déclaré la vice-présidente américaine Kamala Harris, présidente du Conseil national de l’espace, lors du briefing. « Il étendra ce que nous savons sur les origines de notre univers, de notre système solaire, et peut-être de la vie elle-même. »