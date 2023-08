Cinq constellations que tout le monde (ou presque) peut retrouver dans le ciel nocturne

Andromède, parfois surnommée « la Femme Enchaînée », est visible dans le ciel de l’hémisphère nord entre les mois d’août et de février. Elle est reconnaissable du fait de sa proximité avec la constellation de Pégase et de son astérisme, le Grand carré de Pégase. La plus brillante de ses étoiles, Alphératz, qui représente la tête du personnage, fait également partie de Pégase ; à 97 années-lumière de la Terre, elle est 200 fois plus brillante que notre Soleil. Quatre des étoiles principales d’Andromède forment une ligne courbe vers l’est de la constellation : Mirach représente la hanche, et Almach le pied enchaîné. Presque aussi lumineuse qu’Alphératz dans notre ciel, Mirach est en réalité plus imposante et plus lointaine, située à environ 197 années-lumière de nous.