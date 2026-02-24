Fusées Artemis : pourquoi le ravitaillement est si complexe

Cependant, l’hydrogène liquide a ses bénéfices. C’est un carburant vert, le produit dérivé de l’oxygène et de l’hydrogène liquides est l’eau, et très efficace.

Mais, pour la NASA, la question d’utiliser un autre carburant pour le SLS ne se posait pas vraiment. Lorsque le Congrès étasunien a approuvé ce système en 2010, il a demandé à ce que la fusée soit basée sur une technologie de navette déjà utilisée. Ainsi, les moteurs RS-25 du SLS sont tout simplement des moteurs améliorés et reconditionnés de la navette spatiale qui fonctionnait à l’hydrogène liquide. Trois des quatre moteurs d’Artemis II proviennent de navette et ont déjà leur baptême de l’espace. Un seul est neuf. La navette spatiale a également rencontré des problèmes de fuite lors de son opération ; le dernier vol de la navette spatiale Discovery a été repoussé à cause de fuites d’hydrogène.

Cette décision avait été initialement prise pour économiser de l’argent sur le SLS, mais, en pratique, elle n’a pas eu le résultat escompté. En 2023, le bureau de l’inspecteur général de la NASA estimait que le coût du SLS avait grimpé à près de 4,2 milliards de dollars américains par lancement (soit 3,56 milliards d’euros). L’ancien programme de navette spatiale de la NASA, qui a également dépassé le budget que ses ingénieurs lui réservaient, coûte environ 1,5 milliard de dollars par lancement (soit 1,27 milliard d’euros).

BONNE NOUVELLE : LA NASA EST PARVENUE À ALIMENTER LE SLS

La plus grande partie du test de carburant de la répétition s’est passée sans accrocs. Une fuite a été détectée, peu après que l’agent propulseur a commencé à être chargé. L’équipe de la NASA a pu mettre en pratique une technique, affinée avec Artemis I, et a étanchéifié la fusée avant de continuer.

Mais, après cela, un autre problème s’est manifesté. L’hydrogène liquide, très froid, s’échauffe après son introduction dans la fusée, jusqu’à l’évaporation : il doit donc continuellement être renouvelé. Une augmentation du taux de fuites au cours de ce réapprovisionnement a mené à l’annulation de la répétition à T-5 minutes.

À présent, les équipes doivent identifier précisément quel joint fuit et le réparer tandis que la fusée se trouve sur la plateforme de lancement, ce qui n’est pas chose aisée. « Nous devons inspecter le joint et voir dans quel état il se trouve », a expliqué Amit Kshatriya, administrateur associé de la NASA, lors d’une conférence de presse cette semaine.

Forte de son expérience avec Artemis I, la NASA met en place des procédures pour mener ce travail à bien sans devoir ramener la fusée au bâtiment d'assemblage. Les ingénieurs espèrent pouvoir respecter le calendrier en vue d’un lancement en mars. Ensuite, une fois les ajustements effectués, l’agence spatiale tentera de terminer une deuxième répétition avant d’autoriser le SLS à voler.