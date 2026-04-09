Artemis II : quels aliments les membres de la mission ont-ils emporté dans l'espace ?

Aujourd’hui, le garde-manger de la Station spatiale internationale (ISS) propose 200 options d’aliments et de boissons conçues pour rester appétissantes, sûres et nourrissantes pendant une à trois années. Certains voyageurs cosmiques ont affirmé que la nourriture avait un gout différent dans l’espace ; des chercheurs ont avancé que la microgravité pouvait perturber l’odorat des astronautes, un facteur clé dans la perception du goût, quand les fluides corporels remontent vers la tête et provoquent une congestion. L’équipe de Xulei Wu interroge tous les astronautes à leur retour sur ce qu’ils ont aimé ou non. Elle a récemment retiré le gruau de maïs au fromage après des retours mauvais. « C’est mission impossible de créer un menu standard que tout le monde apprécierait, mais il y a toujours de la marge pour s’améliorer », confie-t-elle.

Le pain demeure une recette impossible à adapter ; des miettes flottantes pourraient interférer avec les appareils à bord. Les astronautes mangent donc des tortillas et du pain sans levain à la place. Récemment, les chefs de la NASA ont essayé de faire du bœuf teriyaki, mais ils se sont rendu compte que l’un de leurs procédés de préservation habituels, la thermostabilisation, qui consiste à soumettre les aliments à une chaleur élevée, rendait la viande coriace. Ils ont donc décidé de passer le plat aux rayons gamma, une technique habituelle pour éliminer les micro-organismes qui gâtent les aliments. Mais le plat comportait de l’ananas, qui contient une enzyme particulière que la radiation n’atteignait pas. « Le produit final a un goût merveilleux, mais après deux ans de conservation, cette enzyme continue de dégrader la texture de la viande, explique Xulei Wu. La texture du bœuf finit par devenir terriblement affreuse et dégoûtante. »

Même si la mission Artemis II ne dure que dix jours, les astronautes ont goûté l’intégralité des 200 mets avant leur vol pendant quatre séances d’une heure, raconte Xulei Wu. Pour échapper à la gravité terrestre, il faut voyager léger, et Xulei Wu ne souhaitait pas envoyer quoi que ce soit que les membres de l’équipage ne mangeraient pas. Les végétariens devraient d’ailleurs plutôt viser la Lune plutôt que l’ISS, car si les astronautes d’Artemis peuvent composer leur stock sur mesure, les résidents de l’ISS ne peuvent pas faire le plein de plats végétariens.

La vie dans l’espace ne permet pas de cuisiner à flamme nue. Ainsi, l’équipage devra réchauffer ses repas à l’aide d’un nouvel appareil conçu spécialement pour Orion, leur minuscule capsule en forme de berlingot. Je me trouve dans le simulateur de vol d’Orion du Centre spatial Johnson quand Wyeth McKinley, instructeur de l’équipage d’Artemis, arrive avec une maquette du chauffe-plat. On dirait qu’il vient tout juste de le dérober à James Bond ; de l’extérieur, ce chauffe-plat ressemble à mallette confidentielle, argentée et élégante.