Un morceau de Mars a été mis en vente

Parmi les 122 objets vendus aux enchères le 16 juillet 2025 se trouvait la plus grande sphère lunaire connue, qui fixe le record de vente aux enchères d’une météorite lunaire à 825 500 dollars américains (713 930 euros). Après la météorite martienne, il s’agit de la deuxième météorite la plus chère vendue aux enchères.

Le panneau LED originel du jeu d’arcade de SEGA The Lost World : Jurassic Park, s’est vendu à environ 20 000 dollars (17 300 euros), le crâne d’un Pachycephalosaurus à 1,8 million de dollars (1,56 million d’euros), un ensemble d’outils néandertaliens remontant à environ 40 000 ans à 57 150 dollars (49 425 euros) et le squelette d’un énorme ours des cavernes d’Europe de l’Est à 35 560 dollars (30 753 euros).

Cassandra Hatton, vice-chaire, directrice internationale, responsable d’histoire scientifique et naturelle de Sotheby’s, déclare : « Ces résultats mirobolants soulignent une fascination profonde et tenace ainsi qu’un respect pour le monde naturel, des confins reculés de l’espace, aux profondeurs préhistoriques de la Terre. Les collectionneurs ne sont pas simplement attirés par une passion des sciences, mais par une curiosité dévorante des forces qui ont dessiné notre planète et ce qui s’étend au-delà. » LE MARCHÉ MONTANT DES DINOSAURES

L’acheteur anonyme ressorti vainqueur des enchères de Ceratosaurus a l’intention de le prêter à une institution, « comme il convient à un spécimen aussi rare et important », a annoncé Sotheby’s au cours d’une déclaration.

« J’ignore si l’acheteur va révéler son identité au public », a confié Cassandra Hatton à National Geographic. Elle a ajouté qu’elle n’était pas surprise par le prix qu’a atteint le squelette de Ceratosaurus. « C’est un fossile magnifique, rare et important. Je pense qu’il mérite plus que le prix auquel il a été vendu ».

L’enchère sur la météorite, continue Cassandra Hatton, s’est faite plus lentement ; les acheteurs étaient plus soucieux de faire l’acquisition d’un objet sans antécédent comparable sur le marché. « En l’absence d’un précédent aux enchères, les acheteurs regardent le comportement des autres », explique-t-elle. « Personne ne veut faire le premier pas. » En temps voulu, les acheteurs pourraient devenir aussi enthousiasmés par les météorites qu’ils le sont à présent pour les dinosaures et les ossements.

L’an dernier, à Sotheby’s, le milliardaire Ken Griffin, fondateur et P.-D.G. du fonds spéculatif Citadel, a fait l’acquisition pour 44,6 millions de dollars (38,54 millions d’euros) d’un squelette de stégosaure de 3,35 mètres de haut et plus de 8 mètres de long. On appelait ce fossile « Apex » et c’est le fossile le plus cher jamais vendu aux enchères. On ne s’attendait pas à ce qu’il rapporte plus de 6 millions de dollars (5,18 millions d’euros).

Certains s’inquiètent de ce marché aux prix démesurément élevés. Andre Lujan, président de l’Association américaine de paléontologie appliquée, a confié au New York Times que les prix croissants des loyers pour les terrains où de telles découvertes sont faites faisaient autant de mal aux recherches académiques qu’aux opérateurs commerciaux.

Aux yeux de Cassandra Hatton, les propriétaires des terrains où sont découverts ces fossiles, et les archéologues responsables devraient être payés « comme il convient » pour leur participation aux trouvailles. Depuis toujours, ces deux parties ne sont « pas respectées » dans ce procédé, affirme-t-elle.

Il était important de « diversifier » les types de fossiles que l’on retrouve sur le marché, a continué la responsable, car les nuances dans ce domaine sont des informations importantes, tant pour les modèles de prix que pour les musées qui calculent leurs valeurs d’assurance selon les ventes. « Le marché du stégosaure est différent du marché du T-rex qui est différent du marché du Ceratosaurus. » LE PLUS GROS FRAGMENT DE MARS SUR TERRE