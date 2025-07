Les T.rex pouvaient-il nager ? Plus ou moins...

Quand Michael Crichton a publié son roman Jurassic Park en 1990, il a décrit une chasse à l’homme terrifiante dans l’un des marais du parc. Le paléontologue fictif Alan Grant, qui veillait sur Lex et Tim, deux enfants, tentait de se faufiler près d’un Tyrannosaurus rex endormi pour s’enfuir sur un lac à bord d’un bateau à moteur. Le T-rex les a poursuivis à la nage comme « le plus gros crocodile du monde ». Cette scène était si particulière qu’elle a été remise au goût du jour pour le nouveau film Jurassic World : Rebirth. Mais, si les tyrannosaures sont capables de nager dans les livres et les films, le pouvaient-ils vraiment ?

Les dinosaures carnivores ne sont généralement pas considérés comme de très bons nageurs. Durant une grande partie du 20e siècle, les paléontologues pensaient en effet, à tort, que les dinosaures herbivores se jetaient dans les rivières et les lacs pour échapper aux crocs de T-rex, des allosaures et d’autres prédateurs. Aucune preuve n’a jamais été découverte attestant que ces carnivores étaient capables de nager. Mais la découverte de traces de dinosaures nageurs sur des sites fossilifères autour du monde ont indiqué que les dinosaures théropodes, la famille qui inclut T-rex, les oiseaux et leurs cousins, étaient plus à l’aise dans l’eau que l’on ne le pensait. Ils auraient même pu avoir leur propre version de la nage du chien.

Sur un site fossilifère vieux de 200 millions d’années, situé dans le sud de l’Utah, aux États-Unis, des paléontologues ont découvert plus de 2 500 marques de griffures et traces faites par de petits dinosaures carnivores nageant à travers un lac du Jurassique. Il y a plus de 120 millions d’années, un dinosaure plus grand, un théropode, nageait dans les eaux peu profondes de ce qui est aujourd’hui La Rioja, en Espagne. Un autre site fossilifère, également découvert à La Rioja, a même permis aux paléontologues de distinguer différentes traces de nage laissées par des théropodes qui battaient des pattes dans l’eau, indiquant que la nage n’était pas insolite pour les dinosaures à plumes et aux crocs acérés.

À ce jour, personne n’a encore découvert de traces de nage d’un tyrannosaure. Les paléontologues ont découvert certaines empreintes de pas de tyrannosaures mais aucune preuve directe qu’ils savaient nager. Toutefois, Cassius Morrison, paléontologue de l’université du London College, remarque qu’aujourd’hui « la majorité des animaux est capable de nager » même sans adaptations aquatiques spécifiques. Et les preuves fossiles d’autres théropodes nageurs suggèrent que les grands tyrannosaures le pouvaient également. La question est : comment ? À QUOI RESSEMBLAIT UN TYRANNOSAURE EN TRAIN DE NAGER ?