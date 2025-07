3I/ATLAS : la mystérieuse comète de passage dans notre système solaire

Les astéroïdes et les comètes peuvent avoir toutes sortes d’orbites, mais tous tournent autour du Soleil. Cet objet se déplaçait cependant trop rapidement et d’une manière trop allongée, ce qui indiquait qu’il « n’était pas tributaire de la gravité du Soleil et qu’il ne passerait jamais plus par notre système », explique Sarah Greenstreet.

Tous les scientifiques étant d’accord, la présence de l’objet a été confirmée et un nom lui a été officiellement attribué : 3I/ATLAS. CE QUE L’ON SAIT ET IGNORE DE 3I/ATLAS

Une nouvelle étude téléchargée sur le serveur pré-imprimerie arXiv résume ce que les scientifiques ont découvert sur cet objet interstellaire jusque-là. Il présente clairement une chevelure, une bulle de gaz nébuleuse créée lorsque la glace s’évapore sous la chaleur du soleil. « Par rapport aux deux premiers objets que nous avons découverts, 3I/ATLAS est cométaire, comme 2I/Borisov », déclare Sarah Greenstreet. Ce qui veut dire que ‘Oumuamua reste, pour l’instant, le vilain petit canard du groupe.

Les comètes ont tendance à être vieilles, mais les premières données indiquent que 3I/ATLAS pourrait avoir 3 milliards d’années de plus que notre système solaire. Selon sa trajectoire d’arrivée, les astronomes suspectent que l’objet provient d’un amas d’étoiles extrêmement anciennes, dont l’émergence remonte à 7 ou 8 milliards d’années. Si tel était le cas, cela ferait de 3I/ATLAS la plus vieille comète jamais découverte, bien que les âges des deux précédents objets interstellaires soient très mal compris.

Selon certaines indications, l’objet serait également rougeâtre, un signe évocateur de la présence de matière primitive qui se serait agglomérée durant les balbutiements de son système planétaire. Il s’agirait probablement d’une très vieille capsule temporelle géologique.

« Pour le moment, il est difficile d’estimer sa taille », confie Sarah Greenstreet. En se basant sur la lumière du Soleil qu’il renvoie, l’objet pourrait mesurer entre 10 et 25 kilomètres de long. C’est une taille beaucoup plus importante que celle de ‘Oumuamua, qui mesurait environ 400 mètres de long, ou que 2I/Borisov, long de 1 kilomètre. Mais la coma de la comète et la distance actuelle à laquelle elle se trouve rendent incertaines les estimations de la taille de son noyau solide.

On ne sait pas grand chose de plus sur 3I/ATLAS pour le moment, mais sa trajectoire à travers le système solaire joue en la faveur des astronomes. « Elle continuera son chemin plus avant pendant quelques mois de plus avant de commencer à se diriger vers la périphérie de notre système solaire », explique Aster Taylor, qui poursuit un doctorat en astrophysique au sein de l’université du Michigan. « Il se déplace rapidement [mais] nous aurons le temps de l’observer. » Les observatoires du monde entier, et ceux se trouvant dans l’espace, tourneront leurs regards vers lui.

En continuant son chemin vers le Soleil, 3I/ATLAS passera à environ 28 millions de kilomètres de Mars au début du mois d’octobre. Plusieurs vaisseaux spatiaux sont en ce moment en orbite autour de la planète rouge, et ils pourraient être en mesure d’utiliser leurs appareils pour étudier la composition chimique de 3I/ATLAS ainsi que ses autres caractéristiques quand elle passera à toute allure à proximité.

Les astronomes s’attendent à observer une forte activité cométaire. Les comètes sont souvent composées de plusieurs sortes de glaces, dont du monoxyde de carbone gelé, du dioxyde de carbone et de l’eau. Au cours des prochaines semaines, 3I/ATLAS sera suffisamment proche du Soleil pour que son eau commence à se vaporiser, causant l’expansion de sa coma et de sa traînée luminescente.