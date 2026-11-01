Les huit événements célestes à ne pas manquer en novembre
Trois pluies d’étoiles filantes illumineront le ciel de novembre, tandis que cinq planètes se laisseront observer au fil du mois. En prime, la première superlune de l’année fera son apparition.
Un hibou perché au sommet d’un cactus à Tucson, en Arizona, sous un ciel sans lune. La nouvelle Lune de novembre offre des conditions idéales pour l’observation du ciel, l’obscurité accrue permettant de distinguer plus facilement les étoiles lointaines, les galaxies et les nébuleuses.
Non pas une, mais trois pluies d’étoiles filantes pourraient illuminer le ciel de novembre de leurs bolides lumineux. Et si cela ne suffit pas à vous enthousiasmer, en voici une autre : le mois marquera le retour des superlunes, avec la première d’une série de trois superlunes consécutives, un phénomène que les observateurs du ciel n’avaient plus observé depuis janvier 2026.
La saison des aurores boréales se poursuit également. Même si le Soleil a désormais dépassé son maximum d’activité, nous continuons d’assister à de spectaculaires manifestations automnales, notamment des aurores à des latitudes moyennes au début du mois d’octobre. D’autres pourraient suivre à mesure que les longues nuits hivernales s’installent, en particulier dans les régions septentrionales comme l’Islande ou la Norvège.
Voici les principaux rendez-vous à ne pas manquer dans le ciel de novembre, ainsi que quelques conseils pour les observer.
ALIGNEMENT DE LA LUNE, DE MARS ET DE JUPITER
2-3 NOVEMBRE
Aux alentours de minuit, les 2 et 3 novembre, la Lune, Mars et Jupiter apparaîtront alignées à l'est, au-dessus de l’horizon. Le trio s’élèvera progressivement dans le ciel jusqu’au lever du Soleil. Le 2 novembre, les deux planètes et la Lune seront séparées par seulement six degrés environ, soit l’équivalent du champ de vision de nombreuses jumelles.
Régulus, l’étoile la plus brillante de la constellation du Lion, sera visible juste en dessous de cet alignement.
En prolongeant cette ligne céleste vers le haut, vous pourrez repérer l’amas de la Crèche (Praesepe), un amas ouvert situé dans la constellation du Cancer. Sous un ciel sombre, il apparaît comme une légère tache à l’œil nu, mais des jumelles ou un télescope permettent de mieux le distinguer. Une application d’observation du ciel pourra vous aider à le localiser plus facilement.
LES TAURIDES À LEUR MAXIMUM D’ACTIVITÉ
4-5 NOVEMBRE ET 11-12 NOVEMBRE
Un météore particulièrement brillant issu de l’essaim des Taurides traverse le ciel au-dessus d’un acacia, près du parc national d’Amboseli, au Kenya. Cet essaim, dont l’activité connaît deux pics en novembre, est réputé pour produire des météores lents et lumineux capables d’illuminer les nuits les plus sombres.
Le mois de novembre débute avec deux pluies d’étoiles filantes apparentées : les Taurides du Sud et les Taurides du Nord. Ces deux essaims restent relativement modestes, avec environ cinq météores par heure. Cette année, toutefois, ils bénéficieront d’une Lune peu lumineuse, ce qui limitera la pollution lumineuse naturelle. Sous un ciel bien sombre, vous pourriez ainsi observer de spectaculaires traînées lumineuses, notamment les impressionnants bolides pour lesquels les Taurides sont célèbres.
Le maximum des Taurides du Sud est attendu dans la nuit du 4 au 5 novembre, tandis que les Taurides du Nord atteindront leur pic dans la nuit du 11 au 12 novembre. Les meilleures observations se feront après minuit, lorsque la constellation du Taureau, point d’origine apparent des deux essaims, culminera dans le ciel. Les deux phénomènes seront visibles depuis les hémisphères Nord et Sud.
NOUVELLE LUNE
9 NOVEMBRE
Ce mois-ci, les objets du ciel profond, comme la nébuleuse d’Orion ou la galaxie d’Andromède, seront des cibles privilégiées pour l’observation. Ils sont particulièrement spectaculaires sous un ciel sombre, sans l’éclat de la Lune pour les masquer.
Pour profiter des meilleures conditions, notez la date du 9 novembre, celle de la nouvelle Lune. Cette nuit-là, ainsi que les nuits qui précèdent et suivent cette date, seront idéales pour observer galaxies et nébuleuses, en particulier si vous disposez d’un télescope. Certains observatoires proposent également des séances publiques d’observation tard dans la soirée.
PARADE DES PLANÈTES
MI-NOVEMBRE
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Un alignement de planètes s’étire dans le ciel nocturne. À la mi-novembre, les observateurs pourront apercevoir Mars, Jupiter, Mercure et Vénus avant le lever du Soleil, tandis qu’Uranus, plus lointaine, pourra être visible à l’aide de jumelles ou d’un télescope.
Observez une spectaculaire parade planétaire avant l’aube entre le 14 et le 16 novembre. Durant cette période, Mars et Jupiter apparaîtront au-dessus de l'horizon sud, à seulement un degré l’une de l’autre environ, soit à peu près la largeur de votre petit doigt tenu à bout de bras.
Au-dessus de l’horizon sud-est, Mercure et Vénus se lèveront également avant le Soleil. Uranus sera elle aussi observable ce mois-ci, même si des jumelles puissantes ou un télescope seront probablement nécessaires pour la repérer alors qu’elle traverse le ciel d’est en ouest au cours de la nuit. Les meilleures observations sont attendues à la mi-novembre, mais gardez également un œil sur le ciel le 30 novembre, lorsque Régulus et la Lune rejoindront Mars et Jupiter dans un remarquable rapprochement visible toute la nuit.
LES LÉONIDES À LEUR MAXIMUM D’ACTIVITÉ
17-18 NOVEMBRE
La pluie d’étoiles filantes des Léonides sera active tout au long du mois de novembre et atteindra son maximum dans la nuit du 17 au 18 novembre.
Cet essaim est réputé pour ses météores rapides et particulièrement lumineux, qui se parent souvent de couleurs vives en pénétrant dans l’atmosphère terrestre. Les Léonides demeurent toutefois un essaim relativement modeste : sous un ciel sombre, attendez-vous à observer une douzaine de météores par heure, voire un peu moins.
Les meilleures conditions d’observation se présenteront après minuit. Installez-vous dans un espace dégagé, comme un grand champ ou un belvédère. Bien que les météores semblent provenir de la constellation du Lion, ils peuvent traverser le ciel dans n’importe quelle direction.
MERCURE À SON ÉLONGATION OCCIDENTALE MAXIMALE
20 NOVEMBRE
Mercure sera particulièrement facile à observer à la fin du mois lorsqu’elle atteindra sa plus grande élongation occidentale le 20 novembre.
Habituellement, la planète demeure très proche du Soleil dans le ciel, ce qui la rend difficile à repérer. Lors d’une élongation, elle atteint sa plus grande séparation apparente de notre étoile et devient donc plus visible.
Les matinées précédant le 20 novembre, ainsi que celles qui suivront immédiatement cette date, offriront d’excellentes conditions d’observation. Recherchez Mercure au-dessus de l’horizon sud-est avant le lever du Soleil. Elle se trouvera à proximité de la brillante Vénus, légèrement plus haut dans le ciel.
SUPERLUNE
24 NOVEMBRE
Une super Lune se lève derrière un pin de Bristlecone. La pleine Lune du castor de novembre sera la première super Lune depuis janvier et paraîtra plus grande et plus lumineuse qu’à l’ordinaire lorsqu’elle atteindra l’un de ses passages les plus proches de la Terre.
La première superlune depuis janvier 2026 illuminera le ciel nocturne le 24 novembre. Il s’agira de la pleine superlune du castor, un phénomène qui se produit lorsque l’orbite de la Lune l’amène plus près de la Terre que d’ordinaire. Elle peut alors paraître jusqu’à 30 % plus lumineuse et 14 % plus grande que lorsqu’elle se trouve à son point le plus éloigné de notre planète, appelé apogée.
Le meilleur moment pour observer une superlune est lors de son lever ou de son coucher, qui coïncident respectivement avec le coucher et le lever du Soleil. Cette impression spectaculaire est renforcée par un effet d’optique connu sous le nom d’illusion lunaire, qui fait paraître notre satellite plus grand lorsqu’il se trouve près de l’horizon. À l’heure dorée, son disque surdimensionné se pare souvent de teintes orangées particulièrement photogéniques.
URANUS À L’OPPOSITION
25-26 NOVEMBRE
Uranus, la septième planète du Système solaire, est difficile à repérer en raison de son éloignement considérable, à environ 2,7 milliards de kilomètres de la Terre. Les conditions d’observation seront toutefois plus favorables les 25 et 26 novembre, lorsqu’elle atteindra son opposition, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouvera à l’opposé du Soleil dans notre ciel.
La géante de glace sera plus facile à observer à l’aide d’un télescope ou d’une bonne paire de jumelles. Pour la localiser, cherchez-la à proximité de l’amas des Pléiades.
Stephanie Vermillion est journaliste, photographe et autrice basée à Cleveland. Elle couvre les thèmes de l’aventure, de la conservation et de l’astronomie pour National Geographic et d’autres publications. Elle est notamment l’autrice de 100 Nights of a Lifetime: The World’s Ultimate Adventures After Dark.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.