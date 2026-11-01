Les huit événements célestes à ne pas manquer en novembre

Non pas une, mais trois pluies d’étoiles filantes pourraient illuminer le ciel de novembre de leurs bolides lumineux. Et si cela ne suffit pas à vous enthousiasmer, en voici une autre : le mois marquera le retour des superlunes, avec la première d’une série de trois superlunes consécutives, un phénomène que les observateurs du ciel n’avaient plus observé depuis janvier 2026.

La saison des aurores boréales se poursuit également. Même si le Soleil a désormais dépassé son maximum d’activité, nous continuons d’assister à de spectaculaires manifestations automnales, notamment des aurores à des latitudes moyennes au début du mois d’octobre. D’autres pourraient suivre à mesure que les longues nuits hivernales s’installent, en particulier dans les régions septentrionales comme l’Islande ou la Norvège.

Voici les principaux rendez-vous à ne pas manquer dans le ciel de novembre, ainsi que quelques conseils pour les observer.

ALIGNEMENT DE LA LUNE, DE MARS ET DE JUPITER

2-3 NOVEMBRE

Aux alentours de minuit, les 2 et 3 novembre, la Lune, Mars et Jupiter apparaîtront alignées à l'est, au-dessus de l’horizon. Le trio s’élèvera progressivement dans le ciel jusqu’au lever du Soleil. Le 2 novembre, les deux planètes et la Lune seront séparées par seulement six degrés environ, soit l’équivalent du champ de vision de nombreuses jumelles.

Régulus, l’étoile la plus brillante de la constellation du Lion, sera visible juste en dessous de cet alignement.

En prolongeant cette ligne céleste vers le haut, vous pourrez repérer l’amas de la Crèche (Praesepe), un amas ouvert situé dans la constellation du Cancer. Sous un ciel sombre, il apparaît comme une légère tache à l’œil nu, mais des jumelles ou un télescope permettent de mieux le distinguer. Une application d’observation du ciel pourra vous aider à le localiser plus facilement.

LES TAURIDES À LEUR MAXIMUM D’ACTIVITÉ

4-5 NOVEMBRE ET 11-12 NOVEMBRE