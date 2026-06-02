Les neuf événements célestes à ne pas manquer en juin
La saison estivale d’observation des étoiles s’ouvre sur des événements grandioses, dont la très attendue conjonction de Jupiter et Vénus, qui seront visibles à l’aide de jumelles.
Le mois de juin marque l'arrivée de l'été dans l'hémisphère nord et s'accompagne d'une multitude d'événements célestes, des alignements de planètes aux pluies de météores. Ce mois-ci offrira également une occasion unique d'observer le cœur dense et étoilé de la Voie lactée, en particulier depuis des lieux où le ciel est sombre. En juin, le centre galactique lumineux brillera dans le ciel de l'hémisphère sud tout au long de la nuit, ce qui en fait le moment idéal pour s'initier à l'astrophotographie.
Voici neuf des plus beaux événements célestes à suivre ce mois-ci, ainsi que quelques conseils d'observation.
8 ET 9 JUIN : CONJONCTION JUPITER - VÉNUS
Jupiter et Vénus se rapprochent l'une de l'autre depuis la fin du mois de mai mais leur proximité sera particulièrement impressionnante les 8 et 9 juin, lorsqu'elles apparaîtront depuis la Terre à moins de 1,5 degré l'une de l'autre, soit un peu plus de la largeur d'un auriculaire. À ce moment-là, vous pourrez les observer simultanément avec une paire de jumelles.
Cherchez également ces deux planètes la nuit précédant et celle suivant la conjonction. Elles apparaîtront toujours proches l'une de l'autre, à environ 3 degrés. Observez cette conjonction dans le ciel à l'ouest de l'hémisphère nord après le coucher du soleil. Jupiter et Vénus apparaîtront près de la constellation des Gémeaux, avec Mercure, souvent masquée par la luminosité du Soleil, juste en dessous.
10 JUIN : CONJONCTION SATURNE - LUNE
Le 10 juin, Saturne et la Lune brilleront à moins de 5 degrés l'une de l'autre, soit la largeur de trois doigts. À ce moment-là, la Lune sera en phase de croissant fin. Les deux corps célestes s'élèveront au-dessus de l'horizon est après minuit et traverseront le ciel ensemble jusqu'au lever du soleil. N'oubliez pas d'emporter votre télescope si vous en avez un. Au mois de juin, les anneaux de Saturne dans toute leur splendeur seront visibles même à l'aide d'un télescope amateur ou de bonnes jumelles d'astronomie. Pensez à ranger vos instruments d'observation avant le lever du soleil pour éviter tout risque de lésions oculaires.
Sur cette photographie de conjonction, Saturne apparaît sous la forme d'un petit point à gauche de la Lune.
11 JUIN : ALIGNEMENT DE MARS, DE LA LUNE ET DE SATURNE
Le 11 juin, pendant environ une heure avant le lever du soleil, Mars, le croissant de lune et Saturne formeront une ligne diagonale serrée au-dessus de l'horizon est. Pour observer ce trio, vous aurez besoin d'avoir une vue dégagée, par exemple un grand lac ou une prairie avec le moins d'obstacles possibles à l'horizon. Le lendemain matin, Mars et le fin croissant de lune brilleront très près l'un de l'autre, à moins de 6,5 degrés, soit un peu plus de la largeur de trois doigts.
15 JUIN : NOUVELLE LUNE
L'été est l'une des meilleures périodes pour admirer le cœur éclatant de la Voie lactée et la nouvelle lune, qui marque le début d'un nouveau cycle lunaire, est le moment idéal pour l'observer. Lorsque la Lune se glisse entre la Terre et le Soleil pendant cette phase, elle devient presque invisible. Cette absence de lumière permet à l'amas de millions d'étoiles qui forme le cœur de la Voie lactée de ressortir, même à l'œil nu. Ce mois-ci, la nouvelle lune aura lieu le 15 juin. Les nuits qui précéderont et suivront cette date promettent également une luminosité minimale. Il sera préférable d'observer le ciel dans un lieu isolé où la pollution lumineuse est limitée, par exemple dans un parc où le ciel est sombre.
21 JUIN : SOLSTICE D'ÉTÉ
Le 21 juin aura lieu le solstice d'été dans l'hémisphère nord, le moment où le Soleil atteint son point le plus haut au-dessus de l'équateur. Il marquera le début de l'été et, dans les régions de haute latitude, il apportera une lueur permanente : le soleil de minuit. Cette même date marquera également le début de l'hiver dans l'hémisphère sud, moment où la saison des aurores australes battra son plein, en particulier en Tasmanie et dans le sud de la Nouvelle-Zélande.
27 JUIN : PIC DE LA PLUIE DE MÉTÉORES DES BOOTIDES
Provoquées par les débris laissés par le passage d'une comète, les Bootides de juin consistent en une légère pluie de météores, avec tout au plus quelques étoiles filantes par heure. Cela dit, le pic de cette pluie de météores, prévu le 27 juin cette année, pourrait donner lieu à des pics intermittents avec une centaine de météores en une heure. Ce n'est pas un événement qui vaut la peine de se déplacer, surtout avec la lune brillante et presque pleine de ce soir-là. Toutefois, si vous vous trouvez dehors sous un ciel dégagé, soyez à l'affût des traînées de météores près de la constellation du Bouvier, qui traversera le ciel de l'hémisphère nord. Le meilleur moment pour les observer sera le début de la nuit.
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L'amas stellaire des Pléiades se trouvera en conjonction avec Mars à la fin du mois de juin.
30 JUIN : PLEINE LUNE DES FRAISES
La première pleine lune officielle de l'été, connue sous le nom de « pleine lune des fraises », aura lieu vers deux heures du matin le 30 juin. Les communautés amérindiennes ont donné ce surnom à la Lune en raison des baies sucrées qui prolifèrent au début de l'été. Malheureusement, il ne s'agit que d'un surnom. La Lune n'aura pas l'air plus rouge que les autres mois de l'année mais elle peut refléter des teintes plus chaudes si vous l'observez au bon moment. Au lever de la lune (vers le coucher du soleil) et au coucher de la lune, notre satellite prendra une teinte orange vif en raison de la façon dont la lumière traverse l'atmosphère terrestre sous cet angle.
PENDANT TOUT LE MOIS : TRIANGLE D'ÉTÉ
S'il y a bien un alignement stellaire qui annonce l'arrivée des beaux jours, c'est le Triangle d'été. Cet astérisme en forme de pyramide sera visible haut dans le ciel nocturne. Le Triangle d'été relie trois étoiles brillantes issues de trois constellations différentes : Véga, de la constellation de la Lyre ; Altaïr, de la constellation de l'Aigle ; et Deneb, de la constellation du Cygne, une forme d'oiseau qui pointe en direction du cœur de la Voie lactée. Le Triangle d'été est visible pendant la majeure partie de la nuit, en particulier à la mi-juin.
FIN JUIN : MARS RENCONTRE LES PLÉIADES
Deux des objets célestes les plus colorés du ciel nocturne se retrouveront dans le ciel avant l'aube à la fin du mois de juin : Mars, avec ses teintes orangées, et l'amas stellaire des Pléiades, aux teintes bleues pâles. Ce dernier est connu pour ses sept étoiles facilement visibles, bien qu'il en soit composé de plus d'un millier. Ils apparaîtront à environ 4 ou 5 degrés l'un de l'autre, soit la largeur d'environ trois doigts. Observez le ciel au-dessus de l'horizon est pendant environ quatre-vingt-dix minutes avant le lever du soleil. La période d'observation optimale s'étend du 27 au 30 juin.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.