Les neuf événements célestes à ne pas manquer en juin

Le mois de juin marque l'arrivée de l'été dans l'hémisphère nord et s'accompagne d'une multitude d'événements célestes, des alignements de planètes aux pluies de météores. Ce mois-ci offrira également une occasion unique d'observer le cœur dense et étoilé de la Voie lactée, en particulier depuis des lieux où le ciel est sombre. En juin, le centre galactique lumineux brillera dans le ciel de l'hémisphère sud tout au long de la nuit, ce qui en fait le moment idéal pour s'initier à l'astrophotographie.

Voici neuf des plus beaux événements célestes à suivre ce mois-ci, ainsi que quelques conseils d'observation.

8 ET 9 JUIN : CONJONCTION JUPITER - VÉNUS

Jupiter et Vénus se rapprochent l'une de l'autre depuis la fin du mois de mai mais leur proximité sera particulièrement impressionnante les 8 et 9 juin, lorsqu'elles apparaîtront depuis la Terre à moins de 1,5 degré l'une de l'autre, soit un peu plus de la largeur d'un auriculaire. À ce moment-là, vous pourrez les observer simultanément avec une paire de jumelles.

Cherchez également ces deux planètes la nuit précédant et celle suivant la conjonction. Elles apparaîtront toujours proches l'une de l'autre, à environ 3 degrés. Observez cette conjonction dans le ciel à l'ouest de l'hémisphère nord après le coucher du soleil. Jupiter et Vénus apparaîtront près de la constellation des Gémeaux, avec Mercure, souvent masquée par la luminosité du Soleil, juste en dessous.

10 JUIN : CONJONCTION SATURNE - LUNE

Le 10 juin, Saturne et la Lune brilleront à moins de 5 degrés l'une de l'autre, soit la largeur de trois doigts. À ce moment-là, la Lune sera en phase de croissant fin. Les deux corps célestes s'élèveront au-dessus de l'horizon est après minuit et traverseront le ciel ensemble jusqu'au lever du soleil. N'oubliez pas d'emporter votre télescope si vous en avez un. Au mois de juin, les anneaux de Saturne dans toute leur splendeur seront visibles même à l'aide d'un télescope amateur ou de bonnes jumelles d'astronomie. Pensez à ranger vos instruments d'observation avant le lever du soleil pour éviter tout risque de lésions oculaires.