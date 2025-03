Comment observer la "Lune de sang" et l’éclipse lunaire totale du 13 au 14 mars

Pour la première fois depuis 2022, les observateurs du ciel d’Amérique du Nord pourront observer la pleine lune se dissimuler dans l’ombre de la Terre, lui donnant une couleur rouge sang. L’événement céleste commencera après minuit, dans la nuit du 13 au 14 mars dans l’est des États-Unis et du Canada et aux alentours de 6 h 30, heure de Paris, en Europe. Découvrez les origines de ce phénomène et où le regarder.

QUE SE PASSE-T-IL LORS D’UNE ÉCLIPSE LUNAIRE ?

Une éclipse lunaire survient lorsque la Terre se place exactement entre le Soleil et la Lune, projetant une ombre qui obscurcit progressivement la surface lunaire.

La phase la plus impressionnante, lorsque la Lune prend une teinte orangée et rouge, lui vaut le surnom de « Lune de sang ». La lumière du Soleil est réfractée par l’atmosphère terrestre, les couleurs de plus petites longueurs d’onde, comme les bleus et les verts, sont absorbées, tandis que celles de plus grandes longueurs d’onde, comme le rouge, continuent d’atteindre le disque lunaire. C’est ce même effet qui donne aux couchers de soleil leur couleur rouge.