Les neuf événements célestes à ne pas rater au mois de mai

Le phénomène offre une chance rare d’observer Saturne avec des anneaux extrêmement fins et diffus, alors que le Soleil les frappe à un angle spectaculaire.

Les amas globulaires sont des groupes denses d’étoiles liées entre elles par la gravité, des dizaines de millions de corps célestes qui dessinent une forme sphérique scintillante sur la toile de la nuit. Situé à peu près à 25 000 années-lumière de la Terre, M5 est une fenêtre sur le début de l’Histoire de la Voie lactée . Un télescope suffira à lever le voile sur son noyau dense et son halo d’étoiles diffuses.

Le 12 mai, la « Lune des fleurs » déploiera ses pétales et sera pleine. Selon le périodique annuel Farmer’s Almanac, chaque pleine Lune tient son nom d’événements naturels. Et, en mai, les fleurs sont pleinement écloses en Amérique du Nord.

Tout comme la pleine Lune d’avril, la pleine Lune de mai sera une micro-lune, qui apparaîtra plus petite et brillera moins qu’à l’accoutumée. Ce phénomène survient lorsque la Lune se trouve à son apogée, le point de son orbite le plus éloigné de la Terre.

LA RENCONTRE ENTRE LA LUNE ET SATURNE : 22 MAI