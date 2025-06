Huit événements astronomiques à ne pas rater en juillet

CROISSANT DE LUNE PRÈS DE L'AMAS DES PLÉIADES - 20 juillet

Avant le lever du soleil, le 20 juillet, le croissant de lune passera à moins d’un degré des Pléiades, un amas ouvert brillant également connu sous le nom des Sept Sœurs ou Messier 45 (M45). Bien qu’il abrite plus de 1 000 étoiles jeunes et chaudes, la plupart des gens n’en distinguent que six à l’œil nu.

Les Pléiades brillent de leur plus bel éclat de novembre à mars, mais les astronomes amateurs les plus déterminés peuvent également les apercevoir fin juillet. Leur rapprochement avec la Lune le 20 juillet offrira un spectacle pittoresque, surtout lorsqu’il est observé aux jumelles, qui permettent de voir les étoiles scintillantes et le croissant lumineux dans le même champ de vision.

PLUTON ATTEINDRA SA LUMINOSITÉ MAXIMALE - 25 juillet

Le 25 juillet, Pluton se trouvera directement à l’opposé du Soleil, vu depuis la Terre. Simultanément, la planète naine atteindra son périgée, soit la plus courte distance entre elle et notre planète dans son orbite. Bien qu’elle reste éloignée de près de trois milliards de kilomètres, elle brillera légèrement plus qu’à l’ordinaire, faisant de cette date la meilleure occasion de l’année pour tenter de l’observer.

Cela dit, même à son maximum, Pluton n’est qu’un point très pâle. Il vous faudra un télescope assez puissant et une carte céleste détaillée pour la repérer dans la constellation du Sagittaire, vers minuit, heure locale.

CONJONCTION DE LA LUNE ET DE MARS - 29 juillet

Dans la soirée du 29 juillet, la Lune passera près de Mars dans la constellation du Taureau. La visibilité pourrait être limitée dans certaines régions, car le duo apparaîtra bas sur l’horizon et pourra être noyé dans la lumière du soleil couchant.

Si le ciel est dégagé, recherchez le croissant de lune croissant et la lueur rougeâtre caractéristique de Mars.

PIC DE LA PLUIE DES AQUARIDES DU SUD - 29 & 30 juillet

La pluie d’étoiles filantes des delta Aquarides du Sud, active du 18 juillet au 12 août, devrait atteindre son pic dans la nuit du 29 au 30 juillet. Cette année, le croissant de lune décroissant se couchera tôt durant la nuit du pic, laissant le ciel sombre pour une observation optimale.