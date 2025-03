La mission Euclid de l'ESA révèle 26 millions de galaxies

C’est le maître dessein d’Euclid, télescope spatial européen qui doit son nom au mathématicien grec que l’on surnomme le « maître de la géométrie ». Lancé en 2023, il se trouve dans une partie gravitationnellement stable de l’espace, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Là-bas, il s’affairera à étudier un tiers du ciel, en zoomant de manière répétitive sur trois parties spécifiques, connues sous le nom de champs profonds d’Euclid. En découlera la découverte de milliards de galaxies.

« Chaque galaxie est magnifique », déclare Adam Amara, astrophysicien et scientifique en chef de l’Agence spatiale du Royaume-Uni. « Nous n’avons cependant pas conçu [Euclid] pour fournir de beaux clichés. Nous l’avons conçu pour faire de la science dure. »

Idéalement, les télescopes sont équipés de larges champs de vision pour qu’ils puissent observer de vastes portions du ciel, d’une imagerie de haute résolution pour voir au mieux les détails sur leurs clichés et d’une sensibilité élevée pour détecter même la lueur la plus diffuse et la plus éloignée de la lumière d’une étoile. « Nous pouvons habituellement ne choisir que deux de ces trois options. Et, pour la première fois de l’histoire, Euclid a les trois », explique Carole Mundell. « C’est pour moi le véritable pouvoir de ce télescope. »

LA BOÎTE À OUTILS DE L’UNIVERS SOMBRE

La chasse aux galaxies d’Euclid se résume à l’utilisation de trois outils. Le premier, son télescope d’1,20 mètre dont le miroir capture la distante lumière des étoiles avant qu’un filtre, comme un prisme, ne la divise en lumière visible et infrarouge, chacune redirigée vers un outil spécialisé.

L’instrument d’imagerie visible (VIS) est un appareil photo très sensible d’une résolution de 600 mégapixels, 50 fois supérieure à celle de beaucoup de nos smartphones. Grâce à un champ de vision très large et à la capacité de photographier l’espace profond en exposition extrêmement longue, cet appareil peut repérer des milliards de galaxies situées à des distances remarquables, exposant clairement leurs formes et leurs idiosyncrasies.

« Euclid a déjà capturé plus de clichés du ciel que ne l’a fait Hubble en 25 ans », se vante Mike Walmsley, chercheur en machine learning appliquée à l’astronomie et scientifique du consortium Euclid de l’université de Toronto, au Canada.

Le second instrument est le spectromètre et photomètre de proche-infrarouge (NISP), un autre appareil ultra-sensible qui capture la lumière infrarouge et qui peut, entre autres choses, mesurer la distance qui sépare les galaxies de la Terre. Combinées aux images du spectre de la lumière visible d’Euclid, ces données devraient permettre aux scientifiques de générer une carte tridimensionnelle.

« L’association de ces deux instruments nous permettra vraiment de tester l’énergie noire », explique Valeria Pettorino, physicienne et scientifique affectée au projet Euclid de l’ESA.