Ce que les astronautes d’Apollo 11 se sont réellement dit en arrivant sur la Lune

NEIL ARMSTRONG : N'est-ce pas incroyable ? Quelle vue magnifique ici. N'est-ce pas amusant ?

BUZZ ALDRIN : ... Les pierres sont plutôt glissantes... Il faut faire attention à se pencher dans la direction où l'on veut aller... Il faut croiser les pieds si l'on veut rester sous son centre de gravité. Neil, je ne t'avais pas dit qu'on verrait peut-être des pierres violettes ?

NEIL ARMSTRONG : Tu as trouvé une pierre violette ?

BUZZ ALDRIN : Oui. Très petite, brillante...

NEIL ARMSTRONG : Pour ceux qui n'ont pas lu la plaque, nous allons lire ce qui est inscrit sur le train d'atterrissage avant de ce LM. Tout d'abord, il y a deux hémisphères, chacun représentant l'un des deux hémisphères de la Terre. En dessous, il est écrit : « ICI, LES HOMMES DE LA PLANÈTE TERRE ONT POSÉ LE PIED SUR LA LUNE EN JUILLET 1969 APRÈS JÉSUS CHRIST. NOUS SOMMES VENUS EN PAIX AU NOM DE TOUTE L'HUMANITÉ ». Elle comporte les signatures des membres de l'équipage et celle du président des États-Unis.

MICHAEL COLLINS (dans Columbia) : ... C'est historique.

CAPCOM : Roger... Je crois qu'ils sont en train d'installer le drapeau.

MICHAEL COLLINS : Super.

CAPCOM : Je suppose que tu es la seule personne ici qui n'a pas accès à la télévision.

MICHAEL COLLINS : C'est vrai. Ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas du tout. Comment est la qualité à la télé ?

CAPCOM : Oh, elle est magnifique, Mike. Vraiment.

MICHAEL COLLINS : Eh bien, c'est super. L'éclairage est correct ?

CAPCOM : Oui tout à fait. Ils ont maintenant hissé le drapeau et on peut voir les étoiles et détails sur la surface de la Lune.

MICHAEL COLLINS : Magnifique. C'est tout simplement magnifique.

BUZZ ALDRIN : Il faut faire très attention et connaître son centre de gravité. Parfois, il faut que je fasse deux ou trois pas pour être sûr que mes pieds sont sous moi.

CAPCOM : Neil et Buzz, le président des États-Unis est dans son bureau et voudrait vous dire quelques mots. Terminé.

NEIL ARMSTRONG : Ce serait un honneur.

CAPCOM : Allez-y, monsieur le président.

PRÉSIDENT RICHARD NIXON : Bonjour, Neil et Buzz, je vous parle au téléphone depuis le bureau ovale à la Maison-Blanche et il s'agit sûrement de l'appel téléphonique le plus historique jamais passé depuis la Maison-Blanche.

Je ne peux vous dire à quel point je suis fier de ce que vous avez accompli. Les Américains connaissent aujourd'hui la plus grande fierté de leur vie et je suis sûr que les gens du monde entier se joignent à eux pour reconnaître cet immense exploit.

Grâce à ce que vous avez fait, les cieux font désormais partie de notre monde. Alors que vous nous parlez depuis la mer de la Tranquillité, cela nous inspire à redoubler d'efforts pour apporter la paix et la tranquillité sur Terre.