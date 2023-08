Il y a presque 50 ans, la Terre a envoyé son premier message dans l'espace

En utilisant ces cases, il a dessiné une représentation de l’ADN en double hélice, enroulée autour du nombre « 3 milliards » écrit en code binaire, correspondant au nombre approximatif de nucléotides du génome humain. En dessous, il a représenté un humain vu de face, et a indiqué les nombres « 14 » d’un côté et « 4 milliards » de l’autre, le premier correspondant à la taille moyenne d’un être humain en unités de 12,6 centimètres (la longueur d’onde radio utilisée pour envoyer le message), et le deuxième à la population humaine de la Terre dans les années 1970.

S’est ensuite ajoutée une carte du système solaire, qui incluait Pluton, encore considérée comme une planète classique à l’époque. La Terre est décalée par rapport à ses voisines, et se rapproche de l’illustration de l’être humain afin de signaler qu’il s’agit de notre planète d’origine. Enfin, mon père a intégré une représentation du radiotélescope d’Arecibo, et a précisé sa taille en unités de longueurs d’onde radio pour indiquer le niveau de technologie utilisé pour l’envoi du message.

La grille devait ensuite être traduite en code binaire, dans lequel des 0 et des 1 indiquaient les cases pleines et les cases vides (cases noires = 1, cases blanches = 0). Pour le décoder, les destinataires devraient trouver une manière d’organiser cette chaîne de chiffres en une grille aux dimensions correctes, reconnaître que la grille contenait des symboles, puis déchiffrer la signification de ces derniers. Le message final contenait 1 679 bits, 1 679 étant le produit des nombres premiers 23 et 73, ce qui offre un indice sur la méthode à utiliser pour disposer la grille.

UN TEST EFFICACE

Pour tester son message, mon père a décidé de l’envoyer à Carl Sagan, qui n’avait pas participé à sa rédaction et ne connaissait donc pas son contenu. Il voulait voir si son ami et collègue serait capable de comprendre son contenu.

« Et surtout, je voulais m’assurer qu’il n’y trouverait pas des éléments qui constitueraient des décryptages tout aussi plausibles, mais erronés, et qui seraient donc trompeurs et donneraient une image inexacte de notre civilisation. »

Carl a presque tout compris, et rapidement. La partie concernant la chimie, en revanche, lui a échappé. Mon père a donc décidé de la transmettre à des biochimistes, qui l’ont comprise presque immédiatement. « Nous reconnaissons les éléments qui relèvent de notre domaine d'expertise. »

LE GRAND AMAS D’HERCULE

Le temps était alors venu de choisir une destination.